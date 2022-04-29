Başkan Kılınç’tan bayram mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Mesajında, Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Kılınç, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Kılınç mesajında, “11 Ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramı’nın tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini dilerim” diye konuştu.

iha