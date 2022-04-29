Başkan Kılınç’tan 1 Mayıs mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm işçilerin gününü kutladı.

Başta Adıyaman Belediyesinde görevli işçiler olmak üzere tüm işçilerin gününü kutlayan Başkan Kılınç, “Daha kalkınmış ve üretken bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışan işçilerimizin gününü kutluyorum. En değerli sermayenin emek olduğunu çok iyi biliyoruz ve bunda da işçilerimizin hakkı azımsanmayacak seviyededir. Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden bu yana hep işçilerimizin yanlarında olduk ve onların haklarını teslim etmeye gayret gösterdik. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

iha