Başkan Kılınç, ziyaretlerine devam ediyor

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı Caddesi esnafını ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Yaptığı ziyarette esnaflarla uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bu kez Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı caddelerinde esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yaptığı konuşmada, “Bugün Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı caddelerindeki esnaflarımızı ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulunduk. Bizim enerji kaynağımız halkımızın sevgi ve ilgidir. Onlara hizmet etmek için seve seve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cadde sakinleri ve esnaflar ise yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

iha