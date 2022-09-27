Başkan Kılınç, Yenipınar Mahallesi esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, esnaf ziyaretlerinin sonuncusunu Yenipınar Mahallesi'ne yaptı. Mahallede bulunan işyerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafın talep ve önerileri dinledi.

Yenipınar Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Yenipınar Mahallemizde esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret edip hasbihal ettik. Esnafımıza bereketli kazançlar, hemşerilerimize de güzel bir gün diliyorum" diye konuştu.

Mahalle esnafı ise gayretlerinden ötürü Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA