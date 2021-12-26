Başkan Kılınç, yeni projeler için Ankara’da temaslarda bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’a yeni projeler kazandırılması için Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’a önemli yatırımlar kazandırılması için çeşitli ziyaretlerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkini, Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır’a yapan Başkan Kılınç, Adıyaman’daki kentsel dönüşüm sürecindeki sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunup, vatandaşların taleplerini en güçlü şekilde dile getirdi. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak’ı ziyaret eden Başkan Kılınç, burada da belediyenin insan kaynakları konularında istişarelerde bulundu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç’u da makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Genel Müdür Koç’la yaptıkları görüşmede, Adıyaman’daki engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik çalışmalarla, Adıyaman’da yapmayı planladıkları engelli misafirhanesi ve yaşlı destek merkezi noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Kılınç ziyaretler sonunda yaptığı açıklamada, tüm yetkililere misafirperverliklerinden ve sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

iha