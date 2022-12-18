Başkan Kılınç, Yatırımcıları Adıyaman'a davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da organize edilen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat çalışmalarına başlanan 'Ayakkabıkent Projesi' ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen yatırımcı işadamları Belediye Başkanı Dr. Süelyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Adıyaman'da yeni bir istihdam kapısı oluşturmak için ilk günden itibaren projenin üzerinde hassasiyetle duran Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, inşaat çalışmalarına başladıktan hemen sonra, yatırımcıları da Adıyaman'a davet etti. Hedeflerinin Adıyaman'ı ayakkabı üretim merkezi haline getirmek olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, sektör temsilcileriyle yaptıkları ziyarette istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak görev sınırlarımız içerisinde kalmayarak, şehrimizi sosyo-ekonomik anlamda daha da ileriye götürecek her türlü projenin ya içerisinde yer alıyoruz yada takipçisi olarak şehrimize kazandırılmasını sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında yaptığımız başvuru da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız tarafından kabul edildi. Kabulden hemen sonra inşaat çalışmalarına başladığımız projemizde şimdi de sıra yatırımcıları ilimize davet etmeye geldi. Hedefimiz, Adıyaman'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ayakkabı üretim merkezi olması, bunun için her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Bugün bizi ziyaret eden sektörün öncü temsilcileriyle istişarelerde bulunduk. Bir kez daha bu önemli projenin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakanlık yetkililerine, Valimiz Mahmut Çuhadar'a, TBMM Milli Savunma Kamisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte AK Parti Adıyaman milletvekillerine, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a, AK Parti Adıyaman teşkilatına, İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkililerine ve Adıyaman Ofisi çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kaynak:PHA