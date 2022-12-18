Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,16
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,74

Başkan Kılınç, Yatırımcıları Adıyaman'a davet etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren ve tamamlanması durumunda yaklaşık bin 500 kişinin istihdamına katkı sağlayacak olan 'Ayakkabı Kent Projesi'yle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen yatırımcı iş insanlarını makamında ağırladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
18 Aralık 2022 Pazar 19:53
22 Okunma
Başkan Kılınç, Yatırımcıları Adıyaman'a davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da organize edilen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat çalışmalarına başlanan 'Ayakkabıkent Projesi' ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen yatırımcı işadamları Belediye Başkanı Dr. Süelyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Adıyaman'da yeni bir istihdam kapısı oluşturmak için ilk günden itibaren projenin üzerinde hassasiyetle duran Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, inşaat çalışmalarına başladıktan hemen sonra, yatırımcıları da Adıyaman'a davet etti. Hedeflerinin Adıyaman'ı ayakkabı üretim merkezi haline getirmek olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, sektör temsilcileriyle yaptıkları ziyarette istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak görev sınırlarımız içerisinde kalmayarak, şehrimizi sosyo-ekonomik anlamda daha da ileriye götürecek her türlü projenin ya içerisinde yer alıyoruz yada takipçisi olarak şehrimize kazandırılmasını sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında yaptığımız başvuru da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız tarafından kabul edildi. Kabulden hemen sonra inşaat çalışmalarına başladığımız projemizde şimdi de sıra yatırımcıları ilimize davet etmeye geldi. Hedefimiz, Adıyaman'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ayakkabı üretim merkezi olması, bunun için her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Bugün bizi ziyaret eden sektörün öncü temsilcileriyle istişarelerde bulunduk. Bir kez daha bu önemli projenin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakanlık yetkililerine, Valimiz Mahmut Çuhadar'a, TBMM Milli Savunma Kamisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte AK Parti Adıyaman milletvekillerine, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a, AK Parti Adıyaman teşkilatına, İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkililerine ve Adıyaman Ofisi çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kaynak:PHA

Anahtar Kelimeler:
Başkan KılınçYatırımcıları Adıyamana Davet Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okulları öğrencisi yüzmede bronz madalya kazandı
SANKO Okulları öğrencisi yüzmede bronz madalya kazandı
İkinci kattan düşen genç yaralandı
İkinci kattan düşen genç yaralandı
KESK üyelerinden bütçe açıklaması-Videolu Haber
KESK üyelerinden bütçe açıklaması-Videolu Haber
Sincik ve Samsat’ta meyve fidanı dağıtıldı
Sincik ve Samsat’ta meyve fidanı dağıtıldı
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmalarına başladı
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmalarına başladı
Adıyaman STK Platformu'ndan, 'Çocuk Yaşta Evlilik' açıklaması
Adıyaman STK Platformu'ndan, 'Çocuk Yaşta Evlilik' açıklaması
AKEDAŞ, sektör temsilcilerine ‘Milli Trafo Sayacı Projesi’ni anlattı
AKEDAŞ, sektör temsilcilerine ‘Milli Trafo Sayacı Projesi’ni anlattı
Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Uçak sis nedeniyle Adıyaman'a inemedi
Uçak sis nedeniyle Adıyaman'a inemedi
Adıyaman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaşıyor
Adıyaman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaşıyor
Başkan Kılınç: Her platformda Adıyaman’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz
Başkan Kılınç: Her platformda Adıyaman’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz
Başkan Torunoğlu: Adıyaman ayakkabı sektöründe ivme kazanacak
Başkan Torunoğlu: Adıyaman ayakkabı sektöründe ivme kazanacak
Otomobilin çarptığı engelli genç yaralandı
Otomobilin çarptığı engelli genç yaralandı
Adıyaman'lı Yazar Hamza Demir İstanbul Kitap Fuarında Olacak
Adıyaman'lı Yazar Hamza Demir İstanbul Kitap Fuarında Olacak
Hastanede Otopark Sorunu Giderek Büyüyor...
Hastanede Otopark Sorunu Giderek Büyüyor...
Adıyaman’ın 7 Harikası anketi sonuçlandı
Adıyaman’ın 7 Harikası anketi sonuçlandı
Başkan Kılınç, Haydar Efendi Caddesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Haydar Efendi Caddesi sakinleriyle bir araya geldi
Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
ATSO Başkanı Torunoğlu, terör saldırısını kınadı
ATSO Başkanı Torunoğlu, terör saldırısını kınadı
Adıyamanlı öğrenci Türkiye 5’incisi oldu
Adıyamanlı öğrenci Türkiye 5’incisi oldu
Adıyaman’da tarihi eser operasyonunda 1578 sikke ele geçirildi
Adıyaman’da tarihi eser operasyonunda 1578 sikke ele geçirildi
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ellinde bıçakla gezen şüpheli gözaltına alındı
Ellinde bıçakla gezen şüpheli gözaltına alındı
Odunluk yangını korkuya ve paniğe neden oldu
Odunluk yangını korkuya ve paniğe neden oldu
Başkan Metin Harıkçı; “Ülkemiz bir kez daha terörün hain yüzü ile karşılamıştır”
Başkan Metin Harıkçı; “Ülkemiz bir kez daha terörün hain yüzü ile karşılamıştır”
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Başkan Kıymaz: Failler ortaya çıkarılmalı
Başkan Kıymaz: Failler ortaya çıkarılmalı
Adıyaman’da iş yerinde hırsızlık
Adıyaman’da iş yerinde hırsızlık
Başkan Erdoğan: Asfalt sezonunun sonuna geldik
Başkan Erdoğan: Asfalt sezonunun sonuna geldik
Adıyaman'da İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi
Adıyaman'da İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim