Başkan Kılınç, turizmcilerle bir araya geldi

Adıyamanlı turizmciler ’Turizm Haftası’ etkinlikleri dolayısıyla, ilde turizmin gelişmesi için büyük gayret sarf eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ’Turizm Haftası’ dolayısıyla başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın ve ildeki turizm temsilcileri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılınç, misafirlerine teşekkür ederek, turizm haftalarını kutladı.

Ziyarette kısa bir konuşmada yapan Başkan Kılınç, "Turizm Haftası kutlamaları dolayısıyla ziyaretimize gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekilimiz Ahmet Günaydın ile ilimizde görev yapan turizm temsilcilerine teşekkür ediyorum. Kadim şehrimizi ve kültürümüzün kalkınmasında emek veren tüm turizm sektörü çalışanlarının haftası kutlu olsun” dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak şehrin tanıtımı için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak turizme büyük önem veriyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki, Adıyaman’da turizmi geliştirmek istiyorsak öncelikle turizmcilere gerekli desteği sağlamamız gerekiyor. Aksi halde mevcut durumda turisti şehrimize getirmek çok zor olur. Bu çerçevede her zaman turizmcilerimizin yanında olduk. Bunun yanında ilimizin değerlerini de tanıtma işine ciddiyetle koyulduk. İnşallah kısa süre içerisinde Adıyaman’ımızın değerlerini ve tatlarını tüm dünya duyacak ve bu değerleri ve tatları görüp, tatmak için buraya gelecekler. Bunun için Adıyaman Belediyesi olarak biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

iha