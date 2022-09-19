Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mesai arkadaşlarıyla bir araya gelip, sürdürülen çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nin Petrol Caddesinde bulunan ek hizmet binası ile İtfaye Müdürlüğünde hizmet veren birimlerde çalışan personellerle bir araya geldi

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kılınç, mesai arkadaşlarıyla belediyenin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kılınç ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, " Tüm birimlerimizle sahada olmaya, hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın azimli ve gayretli çalışmalarıyla 'Daha yaşanabilir Adıyaman' hedefimize emin adımlarla ulaşacağız inşallah. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

​Başkan Kılınç, konuşmasının sonunda mesai arkadaşlarına da söz vererek talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: PHA