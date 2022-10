Başkan Kılınç, miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ziyaret ettiği anaokulunda öğrencilerin hayvan sevgisine ortak oldu.

Pınar Anaokuluna gerçekleştirilen ziyarette, okul yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından tedavisi, aşısı ve diğer bakımları yapılan minik kediyi çocuklarla birlikte sevdi. Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Başkan Kılınç, çocuklara öncelikle doğanın bir denge içerisinde olduğunu ve her canlının kendine ait bir yaşam biçimi ve hakları olduğunu öğretmek gerektiğini söyledi. Başkan Kılınç, “Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü Pınar Anaokulunda hayvan severler ve çocuklarımızla birlikte kutladık. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Sevmek sadece insandan olmaz. Asıl meziyet tüm canlıları eşit sevmektir. Bundan dolayı bizim için dünya can dostlarımızla daha da güzel. Can dostlarımızı bir gün değil her gün koruduğumuz bir dünya hayaliyle Dünya Hayvanları Koruma Gününün kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

iha