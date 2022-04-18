Başkan Kılınç minik öğrencilerle birlikte yangın eğitimi aldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, itfaiye müdürlüğü personeli tarafından itfaiyecilik ve yangın eğitimi verilen Nene Hatun Anaokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencilerle birlikte eğitim aldı.

Nene Hatun Anaokulunu ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, burada itfaiyecilik ve yangından korunma konularında eğitim veren Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitimlere katılarak, minik öğrencilerle birlikte yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi aldı.

İtfaiye müdürlüğü personeli, okul bahçesinde gerçekleştirdiği mini tatbikatta yangın anında yapılaması gerekenleri, yangını söndürme yöntemlerini ve itfaiyecilerin çalışma şartlarını anlattı.

Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen okul yönetimi ise bu eğitimlerde kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

iha