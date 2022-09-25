Başkan Kılınç: Memleket sevdasıyla çalışıyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yenileme çalışmaları devam eden Demokrasi Parkı ile Buhara Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Adıyaman Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının sürdüğü Demokrasi Parkında incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, burada sorumlulardan bilgi alıp, parkta dinlenen vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra prestij cadde çalışmalarının devam ettiği Buhara Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Kılınç, 7/24 çalışarak hızlıca tamamlanan altyapı çalışmalarından dolayı personelini tebrik edip, caddede bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

​İncelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, tek gayelerinin her şeyin en iyisine layık olan Adıyamanlılara hak ettiği hizmeti en kısa sürede ulaştırmak olduğunu dile getirerek, "Memleket sevdasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Demokrasi Parkı ve Buhara Caddesinde devam eden çalışmaları inceleyip, gönül köprüleri kurduğumuz kıymetli hemşehrilerimiz ve esnafımızla selamlaştık. Parkımızı inşallah en kısa sürede yeni haliyle halkımızın hizmetine açacağız. Kaldırımları ve ışıklandırmasıyla yeni bir yüze kavuşacak olan Buhara Caddemizde de çalışmaları hızlıca bitirmeyi hedefliyoruz. Sıcak ilgi ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA