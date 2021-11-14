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Başkan Kılınç, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin eksikleri ve ihtiyaçlarının çözümü için istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

14 Kasım 2021 Pazar 20:04
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Başkan Kılınç, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin eksikleri ve ihtiyaçlarının çözümü için istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Başkan Kılınç, gerçekleştirdiği ziyaretler sayesinde mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını daha kolay tespit edip, çözümünü daha hızlı bir şekilde yapıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ile Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Dağhan ile bir araya geldi.

Yaptığı ziyaretlerde mahalle muhtarlarından gerekli bilgileri alıp, belediyenin ilgili müdürlüklerine talimatlarda bulunan Başkan Kılınç, şehrin en ücra köşesine kadar hizmetin götürülmesi için sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Kılınç, “Vatandaşlarımızın en yakın temsilcileri olan muhtarlarımızla istişare etmeye, mahallelerimizin sorun ve taleplerini dinleyip çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün Turgut Reis Mahalle Muhtarımız Abdulkadir Geylani Taş, Mehmet Akif Mahalle Muhtarımız Abdullah Dağ ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarımız Mehmet Dağhan ile görüşmeler gerçekleştirdik. En büyük motivasyon kaynağımız halkımızın memnuniyeti” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 14.11.2021 20:14
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