Başkan Kılınç, Kapcami Mahallesinin sorunlarını dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretlere Ramazan ayında da devam ediyor.

Rutin olarak gerçekleştirdiği muhtar ziyaretlerine Ramazan ayında da devam eden Başkan Kılınç, son olarak Kapcami Mahalle Muhtarı Gaffari Kaya’yı ziyaret ederek, mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Kapcami Mahalle Muhtarı Gaffari Kaya’ya muhtarlık bürosunda yaptığı ziyaretten sonra kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bir araya geldiğimiz muhtarımızla mahallemizin eksikleri ve talepleri noktasında istişarelerde bulunduk. İnşallah, gücümüzün yettiğince sorunları halledip, taleplere cevap vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Kaya ise kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

iha