Başkan Kılınç, kadın personelin gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan kadın personelin ve belediye bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin gününü kutladı.

Kadınların toplumsal hayatın vazgeçilmez değerlerinden birisi olduğunu belirten, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyenin çalışan bayan personel ile yine belediye bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Görevleri başında ziyaret ettiği personellerine karanfil takdim eden Başkan Kılınç, kadınların varlıklarıyla hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Kılınç ayrıca, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe’nin de katılımıyla Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (ADIMEK) eğitim gören kursiyerler için düzenlenen programda kadınların gününü kutladı.

Başkan Kılınç, "Adıyaman’ımızı daha güzel bir kent yapma adına beraber mesai harcadığımız kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha güzel bir kent yapma adına verdiğiniz emeklerden dolayı kadın çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

iha