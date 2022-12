Başkan Kılınç: Her platformda Adıyaman’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, TRT GAP Radyosu'daki konuşmasında Adıyaman'ı her platformda en güzel şekilde tanıtmak için çalışma gösterdiklerini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen '16. Travel Turkey Turizm Fuarı hakkında değerlendirmede bulundu.

Başkan Kılınç” 22 farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış Adıyaman'ı tüm yönleriyle tanıtmak için fuara katıldık. Turistik açıdan zengin varlıklara sahip olan Adıyaman'ımızın TTI Fuarı'nda tanıtılması, ilin turizmine önemli katkılar sunacaktır" dedi.

8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen fuara, Adıyaman'ı temsilen Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bahaddin Ünsal, İpekyolu Kalkınma Ajansı Koordinatörü Onur Yıldız, İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Yeşim Çelik Süzer, Perre Uygulama Otel Müdürü Hakan Temel ve ATAV üyesi Veysel Kuştepe ile birlikte katıldıklarını belirtti.

"Fuarlarda yer almaya devam edeceğiz"

Kılınç, "Türkiye'nin en büyük turizm platformlarından birisi olan 'Travel Turkey Turizm Fuarı ve Konferansı'nda ilimizi en güzel şekilde tanıtmak için İzmir'de biz de standımızı kurduk. Burada standımızı ziyaret eden turizmcilere, turizm potansiyeli giderek artan ilimizin turizmdeki hedef ve beklentilerini anlattık. Adıyaman'ımızın uluslararası platformda da tanıtılması için fuarlarda yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Adıyaman sadece tarihi değil her yönden tanıtıldı"

Fuara katılan davetlilerin, tarih boyunca uyumun, barışın ve dengenin hüküm sürdüğü, binlerce yıllık eşsiz miras Kommagene Krallığı'nın anavatanı Adıyaman'ın zenginliklerini görmek için açtıkları standa yoğun ilgi gösterdiğine de dikkat çeken Kılınç, "Yoğun ziyaretçi katılımıyla gerçekleşen uluslararası fuarda, Mayıs 2021'den bu yana 'Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi' kapsamında hayata geçirilen turizm çalışmaları, bölgenin tarihi ve kültürel değerleri, yerel mutfağı, doğa yürüyüşü rotaları, kamp alanlarının yanı sıra eko-turizm ve alternatif turizm imkânları tanıtıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, turizm sektörünün önde gelen profesyonellerini ağırlayan fuarın dikkat çeken stantlarından birisi olan standımızda, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtmanın yanı sıra yöremize özgü lezzetlerimizi ve canlı performanslarla müzik dinletilerimizi de davetlilerimiz için sunarak keyifli dakikalar yaşamalarını sağladık. Şehrimiz, binlerce yıllık tarihi, eşsiz lezzetleri, tarihi ve kültürel mirası, benzersiz doğası ve turizm değerleriyle davetlileri hayran bırakıyor" dedi.

​Program sonunda Kılınç, kendisini konuk eden TRT GAP Radyosu ailesine teşekkür ederek, tüm dinleyicileri Adıyaman'ın tarihi dokusunu ve güzelliklerini görmeye davet etti.



