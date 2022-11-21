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Başkan Kılınç, Haydar Efendi Caddesi sakinleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Haydar Efendi Caddesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 16:45
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Başkan Kılınç, Haydar Efendi Caddesi sakinleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Haydar Efendi Caddesi'nde faaliyetlerini sürdüren esnafı ziyaret etti.Cumhuriyet Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ne yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, "Haydar Efendi Caddesi'nde esnafımızı ziyaret edip, sorunlarını dinledik. Halkımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Onlar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Esnaflar da yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür ederek, istek ve taleplerini iletti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 21.11.2022 20:23
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