Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Yeşilyurt Mahallesi esnafını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yeşilyurt Mahallesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kılınç’ı karşılarında gören esnaf ve vatandaşlar, hem sorunlarını iletme fırsatı buldu, hem de göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mahalle ziyaretleriyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Bu sebeple sürekli bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızdan aldığımız öneri, istek ve şikayetleri en doğru şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerin sonuncusunu Yeşilyurt Mahallesindeki esnaf ve vatandaşlarımıza gerçekleştirdik. Onların önerilerini ve sorunlarını dinledik. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Başkan Kılınç’ın her fırsatta halkla iç içe olmasından duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar ise duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti.

iha