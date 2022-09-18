Başkan Kılınç, devam eden çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından devam eden çalışmaları inceledi.

Belediye tarafından sürdürülen projeleri yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu, Esentepe TOKİ yolu genişletme çalışmaları, Şevenk Yolu ve Gürlevik İsale Hattı yenileme çalışmalarında incelemelerde bulundu. İlk olarak, çalışmaları hızla ilerleyen Kuzey Çevreyolu’nu inceleyen Başkan Kılınç, daha sonra Gürlevik İsale Hattı yenileme çalışmalarını ve Esentepe TOKİ yolunda yeni başlanan yol genişletme çalışmalarını ve son olarak da Şevenk Yolunda devam eden menfez çalışmalarını yerinde inceleyerek sorumlularla bir araya geldi. Kısa sürede tamamlanarak Adıyaman’a kazandırılması hedeflenen dört proje ile ilgi de değerlendirmelerde bulunan Başkan Kılınç, "İlimizin farklı noktalarında devam eden çalışmalarda incelemelerde bulunarak yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Kuzey Çevreyolu, Esentepe TOKİ yolu, Gürlevik İsale Hattı ve Şevenk Yolunu bir an önce halkımızın hizmetine sunmak için çalışmaları yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

iha