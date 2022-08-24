Başkan Kılınç, Atatürk Bulvarındaki çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yenileme çalışmalarının devam ettiği Atatürk Bulvarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı.

Yenileme ve düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Başkan Kılınç, "Şehrimizin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarımızdaki asfalt çalışmaları devam ediyor. İnşallah tamamlandığında, çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla birlikte Atatürk Bulvarı şehrimize yakışır bir hale getirilecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç, proje hakkında sorumlularla istişarelerde bulundu.

iha