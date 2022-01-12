Başkan Kılınç, Adıyaman FK’ya desteğini yineledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını sürdüren Adıyaman FK’yı kendi tesislerinde ziyaret ederek, başarılar diledi.

Bu sezon Adıyaman’ı 2. Lig’de temsil eden Adıyaman FK, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Sarı-yeşilli takımı tesislerde ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sezonun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti.

Kulüp yöneticilerinin, teknik heyetin ve futbolcuların hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Kılınç, Adıyaman temsilcisine sezonun ikinci yarısında başarılar dileyerek, daha önce olduğu gibi bundan sonra da hep yanlarında olduklarını ifade etti.

Yöneticiler ve teknik heyet ise ziyaretten dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür ederek, forma hediye etti.

iha