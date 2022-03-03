Başkan Ketenci, Yeşilay Haftasını kutladı

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, Yeşilay Haftasını kutlayarak yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

1-7 Mart Yeşilay Haftasını kutlayan Başkan Arif Efkan Ketenci, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Ketenci, “Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere, beş farklı bağımlılık alanında mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 95 Ülke Yeşilay’ı ile bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor.

Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak biz de bu bakış açısıyla pek çok proje hayata geçiriyor. Okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubemiz ve YEDAM’larımız ile hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız. Birlikte hayata dair umudu, sağlığı, iyiliği yeşertelim istiyoruz ve bu nedenle bu yıl Yeşilay Haftası’nda ‘Yeşilay varsa hayat var’ diyoruz. Herkesi de bizimle birlikte kutlama yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

iha