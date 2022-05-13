Başkan Işıldak: “İntiharla Mücadele Eylem Planı ilan edilmeli”

Başkan Mustaf Işıldak açıklamasında; “Basında rastladığımız kadarıyla teşebbüs derecesinde kalanlar dışında Adıyaman'da son iki ay içerisinde merkez ilçemizde dört, Kahta ve Besni ilçemizde birer olmak üzere 16-50 yaş arası toplam altı "GARİBAN" vatandaşımız maalesef intihar ederek hayatına son vermiştir.



İntiharların nedeninin, psikolojik olmaktan ziyade ünlü Sosyolog Durkheim'in teorisinde ifade edildiği üzere sosyolojik olduğu ve dolayısıyla devletiyle milletiyle hepimizin az veya çok sorumluluğumuzun olduğu kuşkusuzdur.

Bu kayıplarımızın önlenmesi, en azından azaltılması için intihara meyilli insanlarla intihar edenlerin ailelerinin de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce acilen "dezavantajlı" gruplar içerisine alınarak ekonomik sorunları dahil izlenmesi, varsa olumsuz koşullarının giderilmesi, ayrıca Adıyaman Valiliği başkanlığında üniversite ve STK'lar gibi çözüm ortağı kuruluşlardan oluşacak komisyonca İntiharla Mücadele Eylem Planı ilan edilmesi ile mağdur ve ailelerinin özel yaşam hakkı ve kişisel verileri korunmak kaydıyla ilk etapta bir yıl süreyle çalışmalarını her ayın sonunda kamuoyu ile paylaşmaları için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Bu arada, 16 yaşında bir kız öğrencinin 11.5.2022 tarihinde AVM'deki intiharının bir sosyal medya platformunda yayınlanan videosuna mahkemece erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulunulmasını diliyoruz.

Saygılarımızla...” dedi.



