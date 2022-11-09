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Başkan İrfan Torunoğlu’ndan ‘10 Kasım’ Mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde, minnet, şükran ve özlemle andıklarını ifade etti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
09 Kasım 2022 Çarşamba 11:37
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Başkan İrfan Torunoğlu’ndan ‘10 Kasım’ Mesajı

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla mesaj yayınlayan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Atatürk’ün dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olduğunu belirtti.

Başkan Torunoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bağımsızlık karakteri, milletine ve ülkesine olan sevgisi, milli egemenlik ve demokrasi anlayışı, çağdaş uygarlık hedefleriyle yalnızca bizlerin değil, tüm dünyanın hayranlığını kazanan, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 84. yıldönümünde bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş ölümsüz bir liderdir.

Ulu Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk Milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, Cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Atatürk’ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız ve laik Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve yüceltmenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız.  Büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefler doğrultusunda ilerlemek aziz milletimizin her zaman ortak gayesi olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu gayeye ulaşma yolunda, bizlere söylediğin gibi tek bir şeye ihtiyacımız vardır; o da çalışmak. İş dünyası olarak; ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı ve müreffeh bir Türkiye konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyor ve yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.”dedi.


Kaynak:PHA

Anahtar Kelimeler:
Başkan İrfan Torunoğlundan 10 Kasım Mesajı
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