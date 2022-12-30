Başkan İnan: Yeni yıl tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili ve Yaman Medya Grup Başkanı İbrahim İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acı olayları, güzel anıları ve mutlulukları bir arada yaşadığımız bir yılı daha geride bırakıyor ve yeni yıla merhaba demenin heyecan ve sevincini yaşıyoruz. Yeni yıl bizler için geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübelerle çalışmalarımızı bir adım daha öne çıkarmak için yapabileceklerimizi gerçekleştirebilmek adına yeni bir fırsat olmasının yanı sıra hedeflerimizi yeniden gözden geçirerek geleceğe dair planların yapılmasına fırsat sağlayan yeni bir başlangıçtır. Yeni yıl tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. Bütün vatandaşların güzel sevgi dolu yarınlara sağlıkla, mutlulukla ve başarılarla geçirecekleri yeni bir yıl diliyorum. 2023 yılı gençlerimizin geleceğe daha aydınlık yarınlara ulaşabileceği, çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü, herkesin huzur refah içinde geleceğin inşa edeceği ve ülkemize sonsuz barışın geleceği yıl olmasını temenni ediyorum. Herkes için sevgi, mutluluk ve hatırlandıkça tebessüm ettirecek anılarla geçireceğiniz yılınız olmasını diliyorum"