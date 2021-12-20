Başkan Harıkçı’dan Gazeteci Sarıkaya’ya tepki

İhlas Haber Ajansı kameramanına canlı yayında tokat atan Gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya tepki gösteren Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, “O tokat hepimize atılmıştır, şiddetle kınıyoruz. Sarıkaya ile meslektaş olmaktan utanıyoruz” dedi.

Canlı yayında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in gözü önünde yapılan bu hareketin hiçbir şekilde affedilir bir yanı olmadığını dile getiren Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, Sarıkaya ile meslektaş olmaktan utandığını söyledi. Başkan Harıkçı, “Yaptığı hareket sonrası gazeteci meslektaşımız demeye utandığımız Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür. Ahmet Demir nezdinde İhlas haber Ajansı yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız, görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. Eski bir bakan ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin’in huzurunda teknik arızayı elinden geldiği kadar gidermeye çalışan bir kardeşimize bunu yapması öyle basit bir özürle kapatılacak bir konu değildir. İhlas Haber Ajansı yetkilileri ve Ahmet kardeşimiz bu olayı yargıya taşıyacaklardır. Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği olarak arkadaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren Gazeteci Muharrem Sarıkaya’yı şiddetle kınıyoruz. Habertürk yönetiminin de bu konuyla ilgili olarak gereğini yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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