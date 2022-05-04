banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 16
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.430,55
ALTIN
889,41
DOLAR
14,83
STERLİN
18,54
EURO
15,62

Başkan Harıkçı: "Mimar Sinan Ortaokulu Derhal Tahliye Edilmeli"

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, Arife günü Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde okulların tatil olması büyük bir faciayı önlediğini belirterek, sel altında kalan Mimar Sinan Ortaokulu'nun derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
04 Mayıs 2022 Çarşamba 01:16
19 Okunma
Başkan Harıkçı: "Mimar Sinan Ortaokulu Derhal Tahliye Edilmeli"

Arife günü yaşanan olaydan yetkililerin büyük bir ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Başkan Harıkçı, şöyle devam etti; “Arife günü ilimizde yaşanan sel baskını nedeniyle işyeri etkilenen esnaflarımıza ve araçları su altında kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda can kaybının olmayışı bizlerin en büyük tesellisi olmuştur. Rabbim beter afetlerden korusun. İlimiz Kapcamii mahallesinde bulunan Mimar Sinan Ortaokulunun bahçesi sel altında kalırken, bahçede park halinde bulunan araçlar sel suları arasında adeta kayboldu. Birçok vatandaşımız maddi ve manevi zarara uğradı. Okulların tatil olması çok büyük bir şans. Allah korusun, şayet okullar açık olsaydı ve öğrenciler derste olsalardı veya okulun bahçesinde oynuyor olsalardı birçok yavrumuz sel suları arasında kalabilir, yaşamanı yitirebilirdi. Her işte bir ibret, bir hayır var dedikleri bu olsa gerek. Bu vesileyle yetkililerimizin bir an evvel bu konuyu ciddi bir şekilde ele almalıdır. Bu okulun acilen başka bir yere taşınması ileride yaşanacak bir sorunu önlemiş olacaktır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi
Bölge trafik polis ekipleri çocukların bayramını kutladı
Bölge trafik polis ekipleri çocukların bayramını kutladı
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar
İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar
İkamet yangını korkuttu
İkamet yangını korkuttu
Başkan Dağtekin’den bayram mesajı
Başkan Dağtekin’den bayram mesajı
Şehit ailelerini evinde ziyaret etti
Şehit ailelerini evinde ziyaret etti
Adıyaman’da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Adıyaman’da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Adıyaman’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı
Adıyaman’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı
Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Mezarlıkta bayram yoğunluğu
Milletvekili Tutdere’den bayram mesajı
Milletvekili Tutdere’den bayram mesajı
Turuş-Der’den OSB açıklaması
Turuş-Der’den OSB açıklaması
ATSO Başkanı Uslu’nun Ramazan Bayramı mesajı
ATSO Başkanı Uslu’nun Ramazan Bayramı mesajı
Bayram öncesi ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması
Bayram öncesi ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması
Minibüs ile çekici çarpıştı
Minibüs ile çekici çarpıştı
Milletvekili Aydın’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Milletvekili Aydın’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Başkan Dağtekin’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Başkan Dağtekin’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Başkan Akbilek’ten, Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Akbilek’ten, Ramazan Bayramı mesajı
Adıyaman’da, ‘Bayramınız kemerli olsun’ uygulaması
Adıyaman’da, ‘Bayramınız kemerli olsun’ uygulaması
Başkan Kılınç’tan 1 Mayıs mesajı
Başkan Kılınç’tan 1 Mayıs mesajı
Başkan Kılınç’tan bayram mesajı
Başkan Kılınç’tan bayram mesajı
Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı
Minik öğrencilerin bayram hediyeleri dağıtıldı
Trafik polisinden örnek davranış
Trafik polisinden örnek davranış
Kar yağışından zarar gören üreticiye 7 milyon hibe
Kar yağışından zarar gören üreticiye 7 milyon hibe
Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi
Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim