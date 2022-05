Başkan Harıkçı: "Mimar Sinan Ortaokulu Derhal Tahliye Edilmeli"

Arife günü yaşanan olaydan yetkililerin büyük bir ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Başkan Harıkçı, şöyle devam etti; “Arife günü ilimizde yaşanan sel baskını nedeniyle işyeri etkilenen esnaflarımıza ve araçları su altında kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda can kaybının olmayışı bizlerin en büyük tesellisi olmuştur. Rabbim beter afetlerden korusun. İlimiz Kapcamii mahallesinde bulunan Mimar Sinan Ortaokulunun bahçesi sel altında kalırken, bahçede park halinde bulunan araçlar sel suları arasında adeta kayboldu. Birçok vatandaşımız maddi ve manevi zarara uğradı. Okulların tatil olması çok büyük bir şans. Allah korusun, şayet okullar açık olsaydı ve öğrenciler derste olsalardı veya okulun bahçesinde oynuyor olsalardı birçok yavrumuz sel suları arasında kalabilir, yaşamanı yitirebilirdi. Her işte bir ibret, bir hayır var dedikleri bu olsa gerek. Bu vesileyle yetkililerimizin bir an evvel bu konuyu ciddi bir şekilde ele almalıdır. Bu okulun acilen başka bir yere taşınması ileride yaşanacak bir sorunu önlemiş olacaktır."