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Başkan Harıkçı: Devlet Hastanesi Bir Evvel Yapılmalı

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Metin Harıkçı, Covid19 hastalığı nedeniyle hastanelerde yatan hasta sayısında artış olduğunu belirterek, yapımı düşünülen 150 yataklı devlet hastanesinin yapımına bir an evvel başlanılması gerektiğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:05
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Başkan Harıkçı: Devlet Hastanesi Bir Evvel Yapılmalı
400 Yataklı olarak bilinen Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesinin Adıyaman’ın yükünü kaldıramadığını belirten Başkan Harıkçı, Özellikle Covid19 salgını sonrası adeta sapla samanın karıştığı gibi normal hasta, yatan hasta, tedaviye gelen, hasta yakınları, kavga edenler, Trafik kazasında yaralananlar, Covid19 hastalığına yakalananlar hepsi aynı kapıdan içeriye girmek zorunda kalmaktadır. Hepsi için mücadele eden sağlık çalışanlarımızda en büyük risk altında hizmetine devam etmektedir. İlimizde toplu düğün törenleri, taziye oturmaları devam ettiği sürece, vatandaşlarımızın rehavete kapılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı sürece dalgalarla başlayan ve şimdilerde Omicron varyantı da 2021 yılının sonlarına doğru ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle olsa bile geç kalınan Adıyaman Devlet Hastanesi bir an evvel yapılmalıdır.” Dedi.
Covid19 salgının hala devam ettiğini ve bu nedenle devlet hastanesinin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden başkan Harıkçı; “Covid19 salgını 2019 yılında ortaya çıkmış, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ülkemizde de ise 2020 yılında ortaya çıkmış kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Bitti bitecek denilmesine rağmen vaka sayısı düşse de yeni türleriyle Covid19 etkisini göstermeye can almaya devam etmiştir. Son olarak Covid-19 virüsünün son varyantı olan Omicron varyantı da 2021 yılının sonlarına doğru ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına almış bulunuyor. Omicron, Delta varyantına göre yüksek bulaşıcılık hızı ve daha fazla virüs yükü ile dikkati çekiyor. Bu gelişmelerde gösteriyor ki Covid19 salgının ortadan kaldırılması bir süre daha devam edecek. Bu gelişmelerin sonucu olarak takip ettiğimiz ve edindiğimiz bilgilere göre ilimizde hizmet veren Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesinde birçok bölüm kapatılarak Covid19 servisi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hastanede covid19 hastalığı dışında tedavi amaçlı yatan hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve hastaneye farklı hastalıklarla tedavi olmaya gelen kişiler için büyük oluşturmaktadır. Yine bunun yanı sıra zaman zaman iki aile arasında, husumetli kişiler arasında çıkan olaylarda her iki taraftan yaralanan kişiler aynı hastaneye, aynı acil servisinde getirilerek tedavi altına alınmakta, hastane içerisinde ve hastane bahçesinde karşı karşıya gelen hasta yakınları birbiriyle kavga etmektedir. Eski devlet hastanesinin bir an evvel yapılması beklenirken, 82. Yıl olarak bilinen devlet hastanesinde lav edilmiş, binası yıkılmıştır. Ve koca Adıyaman bir tek Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine mahkum edilmiştir. Altınşehir, Yenimahalle, Esentepe, Cumhuriyet, Yanisanayi, Karapınar, Kayalık, Eskisaray, Alitaşı, Turgut Reis ve Yavuzselim mahallelerinde yaşayan vatandaşlar Eğitim ve Araştırma hastanesine ulaşımda zorluk çekerken, Adıyaman eski devlet hastanesi yerine yapımı düşünülen 150 yataklı devlet hastanesinin hizmete geçirilmesiyle birlikte çok daha rahat hizmet alabilecektir. Aynı zamanda Eğitim ve Araştırma hastanesinin yükünü büyük oranda azaltacaktır. İlimiz milletvekillerinin bu konuya bir kez daha el atarak vatandaşın sabırla beklediği Adıyaman 150 Yataklı tam teşekküllü hastanemizin temelinin atılması ve en kısa zamanda hizmete açılması en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman İnternet Yayıncıları Ve Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Metin Harıkçı
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