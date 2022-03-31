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Başkan Fırat’tan Ramazan ayı mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı.

31 Mart 2022 Perşembe 16:44
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Başkan Fırat’tan Ramazan ayı mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahmut Fırat, her yıl bereti ile gelen Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, “Her sene bereketi ile gelen yeni bir Ramazan ayına girmek üzereyiz. Kutsal atmosferi ve içimizde yaşattığı huzur ile 1 ay boyunca bizlere mutluluk ve hatta sağlık duyguları yaşatacak olan Ramazan ayı hepimiz için kutlu olsun. Bizlere yaşatacağı bu duyguların yanı sıra bir başka insanlar içinde yardımlaşmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın yaşandığı bu mübarek ayda dikkat etmemiz gereken çok husus bulunmaktadır. İlk olarak israfdan kaçınmanın gerektiğini düşünmekteyim. Gösterişten uzak olunup her bir bireyin incinmeden yaşaması gerekmektedir. Birlik ve Beraberlik içerisinde kimsesizleri ve yoksul aileleri gözeterek hareket etmeliyiz. Yanı sıra büyüklerimizi de unutmadan onları yalnız bırakmadan mutluluğu, huzuru ve bereketi paylaşmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, her türlü güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayının gönüllere ferahlık ve huzur, evlerimize sevinç ve bereket, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim.

Son iki yıldır da pandemi gölgesinde buruk geçen Ramazan ayımızın inşallah bu sene sosyal hayatımızın üzerinde etkisinin azalmasıyla birlikte yine de dikkatli olarak çok daha güzel ve bereketli geçmesini ümit ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
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