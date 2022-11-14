Başkan Erdoğan: Asfalt sezonunun sonuna geldik

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 2022 yılı asfalt sezonunu değerlendirdi. Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Asfalt Plent Tesisinde incelemelerde bulunarak personeller tarafından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 2022 yılı yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 2022 yılı asfalt sezonunun sonuna geldiklerini belirterek; “Köylerimize hizmet verme konusunda güzel ve verimli bir yılı tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık bir haftalık çalışma süremiz kaldı. İnşallah hava şartlarının olumlu seyretmesiyle beraber bu hafta içerisinde de asfalt bakım ve onarım, birinci kat ve ikinci kat asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız. İl Özel İdare ekibimiz, İl Genel Meclisimizin almış olduğu genel kararlarla, Valimiz Mahmut Çuhadar’ın onayıyla, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Sami Işık’ın sevk ve idaresiyle aynı zamanda Müdürlerimiz ve tüm çalışma ekibimizin gayretleriyle 2022 yılı asfalt bakım ve onarımı, birinci ve ikinci kat asfalt çalışmalarının sonuna geldik. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kilometre yol ağımızın hemen hemen hepsinin bakım ve onarımını, gerek birinci kat, gerekse de ikinci kat asfaltları İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. Burada tüm ekibimize, il özel idaresinde çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.



Kaynak:PHA