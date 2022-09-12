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Başkan Duranay’dan yerel esnafa sahip çıkın çağrısı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay, okulların açılmasıyla esnafın işlerinde kıpırdama yaşanacağını belirterek, vatandaşlara yerel kırtasiyelerden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

12 Eylül 2022 Pazartesi 18:31
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Başkan Duranay’dan yerel esnafa sahip çıkın çağrısı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay, okulların açılmasıyla esnafın işlerinde kıpırdama yaşanacağını belirterek, vatandaşlara yerel kırtasiyelerden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

Esnaf ve sanatkarların yeni eğitim öğretim yılından umutlu olduğunu söyleyen Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, “2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamasıyla; başta kırtasiyeci, servisçi, kantinci esnafımız olmak üzere okul kıyafeti satan konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı gibi dolaylı yoldan eğitim sektörüne hizmet veren on binlerce esnaf büyük bir hareketlilik beklemektedir.

Uzun bir aradan sonra okul sezonun açılmasıyla birlikte çocukların hayalini süsleyen kırtasiye ürünleri için alışveriş yapmanın zamanı geldi. Özellikle artan fiyatlarla kalem, silgi, çanta, suluk gibi ürünlerde sağlıklı malzeme kullanımının dışına çıkılabilmekte, ucuz ve sağlığa zararlı kanserojen ve alerjen riskler görülebilmektedir. Bu nedenle sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerinden uzak durmak için ambalaj üzerindeki bilgiler incelenmelidir ona göre alışveriş yapılmalıdır. Vatandaşlarımız daha uygun olsun diye ithal edilen merdiven altı ürünleri tercih etmemelidir. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan ürünleri almamalıdır.

Okul alışverişlerinde, çocuklarımız için çarşıda, okullarımızın çevresinde ve mahallelerimizde bulunan aynı zamanda birer güven ve emniyet kapısı olan kırtasiyeci esnafı tercih edilmelidir. Vatandaşlarımızın okul alışverişleri ve diğer alışverişlerinde yerel esnaflarımızı unutmaması lazım. Yerel esnafımız kazansın ki, ilimiz kalkınsın” dedi.

Kaynak: iha
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