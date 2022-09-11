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Başkan Dağtekin’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

11 Eylül 2022 Pazar 15:00
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Başkan Dağtekin’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Dağtekin, sağlam bir gelecek inşa edebilmenin yolu, nitelikli bir eğitim-öğretim sürecinden geçtiğini söyledi. Başkan Dağtekin, başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm eğitim camiasına başarı dileklerinde bulunarak, “Yeni sezonda Adıyaman’da yaklaşık 60 bin öğrenci ders başı yapacaktır. 60 bin öğrenci demek, aydınlık yarınlarımıza uzanan yolda, temel taşı demek, müreffeh Türkiye, Adıyaman demek.

Bilindiği gibi 7 Haziran’da Adıyaman’a gelen Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile yaptığımız toplantıda eğitim yatırımlarına yönelik tarihi kararlar alındı. 2022 yılı yatırım bütçesinde şehrimize yaklaşık 357 milyonluk yatırım planlaması vardı. Bu bütçeye ek olarak Adıyaman’a 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Adıyaman’ın yatırımlarını 1 milyar 377 milyona çıkarmış olduk. Aynı toplantıda Adıyaman’a 35 tane yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık. Yine, mevcut okulların büyük onarımları, çatısı, başka fiziki imkanların iyileştirmesiyle ilgili olarak Adıyaman’ımıza 20 milyon TL’lik bir yatırım sağlandı. Yeni yatırımlarda hem merkezde hem ilçelerde 8 tane ilkokul, 8 tane ortaokul ve 4 tane de lise yapılması kararı alındı. Yaklaşık 250 derslikli ilave yatırımı bu çerçeve içerisinde olacak. Netice itibariyle Adıyaman’da mevcut eğitim yatırımlarını 4 kat arttırmış olduk” dedi. Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında ebeveynlere ve öğretmenlere de bir çağrıda bulunan Başkan Dağtekin, “Binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan bu millet, hiçbir dönemde diz çökmedi, eğilmedi, bileğini büktürmedi. Bunu birlik ve beraberlikle başardı, dayanışma ve kardeşlik duygusuyla başardı, bizi birbirimize bağlayan kültür köklerimize sıkı sıkıya sarılarak başardı. Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Dolayısıyla çocuklarımızı yetiştirirken tarihi şan ve şerefle dolu ecdadımızın bize miras bıraktığı bu toprakların manevi yönünü çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bir başka tehlike ise kültürümüzü yozlaştırmaya, birlik ve beraberlik bağlarımızı zayıflatmaya, bizi birbirimizden koparmaya, ayırmaya ve ayrıştırmaya çalışanlar kesimler var. Dolayısıyla çocuklarınızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamladıkları bu süreçte onların sürekli yanında olduklarını hissettirin, sürekli kontrol ve denetiminiz altında tutulmasına özen gösterin. Çocuklarımız ahlaki değerler üzerine yetiştirin, aile ve akrabalık bağlarını güçlü tutmalarını sağlayın. Milli ruhtan uzaklaşmalarına fırsat vermeyin, onlara milli hassasiyet duygusu aşılayın. Manevi yoksunluk yaşamasınlar, onları böylesine tehlikeli bir boşluğa mahkum etmeyin. Çocukların, kendilerine, ailelerine, çevrelerine, milletimize ve insanlığa yararlı birer birey olarak yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Eğitim hayatımızda her birimizin hayatına dokunan öğretmenlerimiz olmuştur çünkü bir gönül mesleğidir öğretmenlik. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı gençlere ve onların mimarı öğretmenlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin Adıyaman ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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