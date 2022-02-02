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Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Regaib gecesinin, içinde bulunduğu Recep ayı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bir aydır. Yüce Allah, üç ayları ve Regaib Kandilimizi mübarek kılsın” dedi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:38
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Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Regaib gecesinin, içinde bulunduğu Recep ayı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bir aydır. Yüce Allah, üç ayları ve Regaib Kandilimizi mübarek kılsın” dedi.

Başkan Dağtekin, Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında mübarek üç ayların Müslümanlar için manevi hazın zirve yaptığı, sevinç ve mutluluk ayları olduğunu ifade eden Dağtekin, “Recep ayı içerisinde bulunan Regaib Kandili, Rabbimizin rahmetinin, affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa yağdığı müstesna günlerdendir. Recep, Şaban ve Ramazan ayları yüce Rabbimizin biz kullarına verdiği büyük bir müjde, büyük bir fırsattır. Bu mübarek aylar içerisinde idrak edeceğimiz 4 kandille kendimizi tövbeye yönlendireceğiz. Fahri Kainat Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) duasında üç ayların önemiyle ilgili, ‘Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur’ diyerek dua etmiştir. Yine Allah Resulü, bu ayların ehemmiyetini anlatmak için; ‘Receb Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır’ diye buyurmuştur. Yüce Rabbim, bu mübarek aylardan Receb’i inananlar kendisine yönelsin diye Regaib ve Mirac gecesiyle taçlandırmıştır. Şaban ayının tacı olan Berat gecesi ise, bir kurtuluş vesilesi olarak kılınmış, biz müminlere gaflet esaretinden beraat etme fırsatı olarak sunulmuştur. Ramazan ayı ise, mübarek Kadir gecesiyle hikmetlendirilmiş ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu buyurulmuştur. Görüldüğü üzere; rahmeti ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah, aslında üç ayları bizlere her iki cihanda da kurtuluşa giden yol olarak tayin etmiştir. Bu mübarek aylar ve geceler, geçmişi değerlendirmek, geleceğimize yön vermemiz açısında da son derece önemlidir. Cenab-ı Hakk’ın rahmet yüklü mesajı Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamaya çalışıp, İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.s)’in hayatını ve ahlakını rehber edinmemiz gerekiyor. Bu gece, ilahi rahmeti kazanacak ibadetler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için de bir nimet vesilesi olduğunu unutmamalıyız. Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek üç aylarlar ve Regaip Kandili hürmetine her türlü felaketten, afetten, bela ve müsibetten, son iki yıldır içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Adıyamanlı hemşerilerimizin, İslam dünyasının Regaib Gecesi’ni kutlar, mübarek üç ayların hayırlar getirmesini dilerim. Rabbim sağlık, huzur ve esenlik içinde Ramazan’a ulaşmayı nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: iha
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