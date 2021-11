Başkan Dağtekin’den Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Dağtekin, mesajında öğretmenlik mesleğinin ülke tarihi ve kültüründeki önemine değinerek, öğretmenlik mesleğinin geleceğin Türkiye’sini inşa etmek gibi çok büyük bir sorumluluğu da üstlendiğini vurguladı. Kendisinin de bir öğretmen olduğunu hatırlatan Başkan Dağtekin bu kutsal mesleğin aynı zamanda peygamber mesleği olduğuna işaret ederek, “Medeniyetimizin kökeninde hadis-i şerifte de buyrulduğu gibi beşikten mezara kadar ilim öğrenmek gibi kutsi bir anlayış yatmaktadır. Dolayısıyla bu şuura sahip aziz milletimizin nezdinde öğretmenlerimiz çok özel bir yere sahiptir. Bu bakımdan öğretmenlerimize sadece insani açıdan değil, ilaveten bir de gönül borcumuz vardır. Zira bizi biz yapan değerlerin başında inancımız geldiği gibi, yine inancımızda, öğrendiğimiz her bir harfin bedelinin ise, kırk yıl kölelikle eşdeğer olduğunu her daim hatırlamamız gerekiyor. Allah’a hamdolsun, öğretmenlik hayatım boyunca bu şuurla öğretmenlik vazifemizi yapamaya gayret ettik. Bu bakımdan öğretmenlerimize sadece insani açıdan değil, ilaveten bir de gönül borcumuz vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başarının sırrı olarak nitelendirdiği oku, düşün, uygula, neticelendir tavsiyesini eğitim ve öğretimin yanı sıra hayatın her alanında bu öğüdü uygulamamız gerekiyor. Unutmayın ki en büyük işler, henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Bu hakikat ışığında öğretmenlerimizin yerinin kalbimiz, makamlarının ise başımızın üstü olduğunu ifade ediyor, Adıyaman’daki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor, emekli olanlara da, sağlık, sıhhat ve esenlik dolu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

iha