Başkan Dağtekin’den, 30 Ağustos mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, mesajında 30 Ağustos tarihe altın harflerle yazılan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, şanlı tarihimizin kahramanlık sayfalarından sadece birisi olduğunu belirterek, “Asil milletimiz 1071’den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez bir davanın sancaktarı olmuş ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih olarak bizlere bırakılmıştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi de, işte bu kutlu davanın ve şerefli tarihimizin mihenk taşlarından birisidir. 30 Ağustos 1922’de Türk milleti, boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Batılı ve emperyalist güçler, içerideki ve dışarıdaki uzantıları, asırlarca hep aziz milletimizi tarih sahnesinden silmenin, esaret altına almanın ve hürriyetimize pranga vurmanın hayalini kurdular. Ancak aziz milletimizin feraseti, basireti ve cesareti sayesinde her seferinde bu tür tuzaklar ve oyunlar bozguna uğradı, her seferinde düş kırıklığı yaşadılar. Ama buna rağmen yılmadılar, bıkmadılar, usanmadılar. Yıllarca çeşitli kurgular yaptılar, bu kurguları için sürekli kuklalar buldular. Bugün de yine aynı yol ve yöntemlerle milleti sağduyudan uzaklaştırmak, kardeşi kardeşe kırdırma gayreti içerisindeler. Ancak şunu bilmeliler ki; bu oyunlara ve bu tuzaklara milletimiz asla prim vermeyecektir. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında milletimizin ortaya koyduğu tavır, bu topraklarda büyük taarruz ruhunun ne kadar diri olduğunun ifadesidir. Ülkemizi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak, üç tarafımızı çevreleyen denizlerde mavi vatanı koruma ve savunma kararlılığımız, bağımsız ve güçlü Türkiye’nin somut birer göstergesidir. En büyük ilham kaynağı şanlı tarihimiz, en önemli motivasyonu ise aziz milletimizin büyük desteği ile 21 yıldır bu ruh ve tarih şuuruyla ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Bu duygu, düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

iha