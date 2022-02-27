Başkan Dağtekin’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28 Şubat darbesinin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28 Şubat’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adı olduğunu söyledi.

Başkan Dağtekin, “Türkiye ne yazık ki yakın tarihimizde darbelerden çok çekti, vesayet odakları devletin gücü ile kendilerine göre istemedikleri siyasetçiye ayar verme hevesinde oldular. 28 Şubat’ta bu darbelerden biridir.28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun büyük bir kesiminin nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat bir nifak tohumudur.

28 Şubat, millete kin besleyen vesayet odaklarının kustuğu zehirdir. 28 Şubat, müstemleke zihniyetin ürünüdür. Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir bölümünün sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir. Belli siyasi partiler, STK’lar, kartel medyası ve sözde aydınlar bu koronun içerisinde saflarını oluşturdular. Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar. İkna odalarında kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar. Başta başörtüsü yasağı olmak üzere kendi alanıyla ilgili tüm yasakları sonuna kadar uygulayacağım diyerek o dönem darbecilere çanak tutan bazı siyasilerin ise şimdilerde 28 Şubat mağduruyum demeleri ise ayrıca anlamlıdır.

Ama Allah’a hamdolsun, AK Parti iktidarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu yönetmeliğin evrensel hukuku gasp etmemesi gerektiğine dair yaklaşımıyla, yönetmelik değişikliğiyle arkadaşlarımız mesleklerine geri dönmek suretiyle eğitim, çalışma ve siyaset hakkı boyutuyla bir iadeiitibar oldu. Yine katsayı gerekçesiyle İmam Hatip okullarını kapatma girişimde bulunan cuntacılar aslında sadece İmam Hatipleri kapatmakla kalmayıp endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek, sağlık meslek topyekun Anadolu çocuklarını cezalandırdığı ve bir neslin geleceğinin karartıldığı bir dönemi yaşattılar. Şimdi ise çok şükür bütün bunlar eşitlendi.

28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır” diye konuştu.

iha