Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’i ziyaret ederek 1-5 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ne davet etti.

03 Kasım 2021 Çarşamba 17:26
2 Okunma
Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’i ziyaret ederek 1-5 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ne davet etti.

Tanıtım günleriyle ilgili istişarelerin de yapıldığı ziyarete ilişkin açıklama yapan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal e 1-5 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ için AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’i ziyaret ettiklerini belirtti.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ise tanıtım günleriyle ilgili çeşitli istişarelerde bulunduklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu ile organizasyonunun yanı sıra Adıyaman Valiliğimizin, Belediye Başkanlığımızın ve diğer STK kuruluşlarının da dahil olduğu Adıyaman Tanıtım Günleri çok büyük bir organizasyon. Şahsım olarak bugüne kadar yapılan tün tanıtım günlerine ve faaliyetlerine iştirak etme gayretinde oldum. Adıyaman Vakfı’nın ilk temeli atıldığında da Allah nasip etti, yanlarında olduk. Allah’a hamd olsun, iyi ki böyle bir vakfımız var. Adıyaman’dan giden vatandaşlarımızı sahiplenme noktasında önemli bir misyonu yerine getirmekte. Bu güzel insanlarımız aslını unutmadı, aidiyetini unutmadı geldiği toprakları unutmadı. Rabbimize şükrediyorum ki böyle güzel STK’larımızlar, güzel bir birliktelik sağlıyoruz. Ben her yönüyle bu ağabeylerimizle, kardeşlerimizle gurur duyuyorum. Allah’ın izniyle 1-5 Aralık tarihinde gerçekleşecek Adıyaman Tanıtım Günleri’ne katılıp Adıyaman’ımızı tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Bizim en başta Adıyaman’ın tüm değerlerini tanıtmamız gerekiyor. Mesela badem üretiminde Türkiye sıralamasında ilk sıradayız. Belki de birçoğumuz bunu bilmiyoruz. Örneğin; ben her gelen misafirimize hatırlatıyorum. Hazreti Peygamberimizin (SAV) yanında yer almış olan Safvan Bin Muattal’ın hadisesinde ilk 11 ayetinin kendileri için indiğini ve yöre halkının da Ak Sahabe olarak tanıttığı sahabemizi acaba ne kadar tanıyoruz. Tabi Nemrut’u tüm dünya tanıyor. Aynı şekilde Perre Antik Kent’i de tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Örneğin; Perre’de bir din adamı İznik konsülüne katılıyor. Yani o dönemde İncil’in 200’den 4’e indirildiği zamanda Perre’den bir din adamı gidip katılıyor. Perre Antik Kent Adıyaman’a 5 kilometre uzakta. Biz bu değeri ne kadar tanıyoruz, ne kadar tanıtabiliyoruz. Dolayısıyla Adıyaman Tanıtım Günleri’ni bir fırsat olarak görüyoruz. Bu vesile ile bizleri ziyaret ederek davet etme inceliğinde bulunan ve her zaman gurur duyduğumuz Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanlar ve müdürler kırsal kalkınma projelerini görüştü
Başkanlar ve müdürler kırsal kalkınma projelerini görüştü
Milletvekili Tutdere, iktidarı yollar nedeniyle eleştirdi
Milletvekili Tutdere, iktidarı yollar nedeniyle eleştirdi
Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı
Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı
Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor
Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor
Sekizinci katta mahsur kalan serçeyi itfaiye kurtardı
Sekizinci katta mahsur kalan serçeyi itfaiye kurtardı
Başkan Dağtekin: “AK Parti büyük bir aile"
Başkan Dağtekin: “AK Parti büyük bir aile"
Meclis oturumu öncesi istişare toplantısı yapıldı
Meclis oturumu öncesi istişare toplantısı yapıldı
Adıyaman’da hayvan severlere müjde
Adıyaman’da hayvan severlere müjde
Otomobil 2 ata çarptı: 4 yaralı
Otomobil 2 ata çarptı: 4 yaralı
İl Genel Meclisi, Tarım Mükemmeliyet Merkezi’ne mali desteği onayladı
İl Genel Meclisi, Tarım Mükemmeliyet Merkezi’ne mali desteği onayladı
Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
Adıyaman’a hekim müjdesi
Adıyaman’a hekim müjdesi
İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı
İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı
Muavinin unuttuğu valiz paniğe neden oldu
Muavinin unuttuğu valiz paniğe neden oldu
Besni’de seyir halindeki otomobil alev aldı
Besni’de seyir halindeki otomobil alev aldı
Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı
Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı
Silahla ikamete ateş açan 2 şahıs yakalandı
Silahla ikamete ateş açan 2 şahıs yakalandı
Turuş ve çevre köylerin muhtarları ortak açıklama yaptı
Turuş ve çevre köylerin muhtarları ortak açıklama yaptı
AK Parti’nin ‘Teşkilat Akademisi’ başladı
AK Parti’nin ‘Teşkilat Akademisi’ başladı
Bilim adamından ’tarihi yeniden yazdıracak’ açıklamalar
Bilim adamından ’tarihi yeniden yazdıracak’ açıklamalar
Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu
Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu
Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye etti
Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye etti
Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den 29 Ekim mesajı
Milletvekili Tutdere’den 29 Ekim mesajı
Cumhuriyet şiirleri seslendirildi
Cumhuriyet şiirleri seslendirildi
Adıyaman’da 29 Ekim coşkusu
Adıyaman’da 29 Ekim coşkusu
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman’da 29 Ekim kutlaması
Adıyaman’da 29 Ekim kutlaması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim