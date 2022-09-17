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Başkan Dağtekin: “Teşkilatımız hazır, heyecanlı ve diri”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un ziyaretini değerlendirerek, dolu dolu ve oldukça verimli bir program olduğunu kaydetti.

17 Eylül 2022 Cumartesi 10:22
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Başkan Dağtekin: “Teşkilatımız hazır, heyecanlı ve diri”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un ziyaretini değerlendirerek, dolu dolu ve oldukça verimli bir program olduğunu kaydetti.

Başkan Mehmet Dağtekin, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Prof.Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberinde ki MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ile İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Kurtulmuş’un ziyaretlerine ve yapılan toplantılara değinen Dağtekin, “Valilik, belediye ziyaretinin ardından gençlerle buluşan Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş, çok güzel bir atmosferde geçen bu buluşmamızda gençlerimizin milletine sevdalı ve gelecek için heyecanlı olduklarını görmek bizleri oldukça gururlandırdı. Programın ikinci gününde ise ‘Basın Buluşması’ programımızda Genel Başkanvekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş; Adıyaman’daki ulusal medya temsilcileri ve yerel gazetecilerimizle bir araya geldi. Ülke gündemi ve dış politikaya yönelik önemli açıklamalarda bulunan Sayın Kurtulmuş ayrıca basın mensuplarımızdan gelen soruları da cevaplayarak özellikle Adıyaman’ımızın her alanda daha iyi bir konuma ulaşması için ufuk açıcı ifadelere yer vermesi bizim için son derece anlamlı oldu.

Bir diğer toplantımızı ise sanayicilerimizle oldu. Adıyaman’ın sanayi potansiyelini geliştirmek adına verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Başta teşvik yasaları ve 2.OSB’nin kurulmasına yönelik istişarelerimiz oldu. Ayrıca müteşebbislerimizin karşılaştıkları sorunları masaya yatırarak bu sorunların çözümü noktasında Kurtulmuş, güçlü bir irade ortaya koydu. Bu toplantımız sonrası ise milletimiz ve şehrimiz için emek veren STK temsilcileriyle buluştuk. Bu toplantımızda da yine birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdik. Diyalog ve özveriyle tam bir dayanışma halindeydik. İnşallah, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ve Adıyaman’ımız için çalışan her STK’mızın yanında olacağımızı bir kez daha ifade ettik” diye konuştu.

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına da değinen Başkan Dağtekin, “AK Parti teşkilatı olarak tarihi günlerden birine daha tanıklık ettik. Danışma meclisi toplantımızda yüzlerce kıymetli üyelerimizle buluştuk. Yine o salonda gece gündüz demeden omuz omuza bu dava yükünü taşıdığımız teşkilat mensuplarımızın inancına ve çalışma azmine bir kez daha şahit olduk. Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş’un, dünün siyasi tecrübesi ve bugünün heyecanıyla yarınları inşa etmeye yönelik konuşması tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizin motivasyonunu daha da arttırdı. O salonda teşkilatımızın hep hazır olduğunu ve heyecanlarının hep diri olduğunu gördük. O salonda yükselen ses yarınlarımızı taçlandıracak olan sesti. 2023 ve daha sonrasını kuşatacak olan bir atmosferdi. İnancımız ve kararlılığımızın neticesi şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Allah’ın izniyle büyük ve güçlü teşkilatımızın ilk durağı, 2023 zaferi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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