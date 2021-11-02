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Başkan Dağtekin: “AK Parti büyük bir aile"

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ sloganıyla başlatılan Teşkilat Akademisi Adıyaman programı büyük bir katılım ve coşkuyla tamamlandı.

02 Kasım 2021 Salı 13:18
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Başkan Dağtekin: “AK Parti büyük bir aile"

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ sloganıyla başlatılan Teşkilat Akademisi Adıyaman programı büyük bir katılım ve coşkuyla tamamlandı.

İki gün süren Teşkilat Akademisi eğitimine ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana teşkilat eğitimlerine büyük önem veren bir parti olduğunu ifade etti.

Başkan Dağteken, “Son olarak AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen başkanlığında bu defa farklı bir eğitim programı planlandı. İlk dersimizi ise Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız için gittiğimiz Ankara’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldık. Teşkilat Akademimizin kapsamına baktığımızda belki de dünyanın en büyük siyasi eğitim hamlesi olarak nitelendirebiliriz. Dersler gerçekten bizlerin çok önemliydi. Bu dersler tüm teşkilat mensuplarımız için büyük moral oldu. AK Partimiz, bu güzel ülke için her şeyi yaptı. Yeniden ve güçlü bir şekilde hazırız. Bunca yıldır AK davamız içerisindeyim ama bu dersler vesilesi ile ilk günkü gibi bir heyecan içerisinde olduk. Teşkilatlarımızın 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesinin yanı sıra son dönemlerde kimi çevrelerin algı yönetimlerine karşı motivasyonlarının en üst düzeye çıkarılması ve bu saldırıların püskürtülmesi, neredeyse 20 yıllık iktidarımız süresince icraatlarımızın en ince detayına kadar kamuoyuna aktarılması açısından önemli bir eğitim programı olan Teşkilat Akademimizde kendi alanlarında uzman ve kamuoyunun da yakından tanıdığı isimleri Adıyaman’ımızda ağırladık” dedi.

Dağtekin açıklamasının devamında, “Birlik, beraberlik ve dirliği önce kendi içimizde gerçekleştirmemiz açısından son derece verimli geçen Teşkilat Akademisi derslerimizle bir kez daha gördük ki AK Parti büyük bir aile. Bu büyük ailenin bir ferdi olarak gurur duyuyorum. Teşkilat Akademisini Adıyaman’da başarıyla tamamladık. Elbette bu başarının mimarlarından olan AK Parti ailemize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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