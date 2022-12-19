Başkan Çelenk: 2023 yılında 30 bin kişiyi istihdam edeceğiz

Başkan Abdulkadir Çelenk, Organize Sanayi Bölgesinin kendi imkanlarıyla aldıkları destekler ile büyümeye devam ettiğini söyledi.

"Hedefimiz 30 bin kişiyi istihdam"

6. Bölge Teşvikten diğer illerden çok sayıda sanayiciler gelmeye başladığını belirten Çelenk,"54 fabrika sahibi var. Bunlar 6. Bölge Teşvik ile birlikte Adıyaman ve diğer illerden çok sayıda sanayiciler gelmeye başladı. 6. Bölgenin imkanları çok fazla, Organize Sanayi Bölgesi olarak alt yapımız hazır her zaman ,su sıkıntımız vardı. Onu da Devlet Su İşleri ile Ahmet Aydın vekilimizin girişimleri ile çözdük. Burada DSİ'nin kuyusu vardı onu aldık barajımızdan 67 litre su teminine başladık ve bu yıl içerisinde ihalesi yapılacak. Arsa konusunda ise üç ay içerisinde 15 arsamızı verdik. Merinos'a ise 140 dekar alan verdik. Bu fabrikalar 2023 yılında faaliyete geçer ise bizim şuan da istihdam sayımız 20 bin üzerinde ama hedefimiz 30 bin kişiyi istihdam etmek ikinci Organize Sanayi Bölgemiz açıldı. Onlar birlikte Adıyaman'da işsizlik sorunu tamamen biter, bittiği gibi belki dışardan işçi alabiliriz. Ama son dönemde Türkiye genelinde, sıkıntılar var, iplik sıkıntıda 4 fabrikamız var 2 fabrikamız durmuş vaziyette, 2 fabrikamızda kısmen çalışıyor şuan bu sıkıntı konfeksiyona yansımaz mevsimsel olarak bir mevsimden bir mevsime geçtikleri zaman şuanda yazlık dikimler yapılıyor. Şuan da organize sanayimizde iplik dışından herhangi bir sıkıntımız yok fabrikalarımız faal olarak çalışıyor. Herhangi bir işçi, çıkarma yok hatta yeni alanlarda var. Yeni açılan fabrikalar, inşaatına devam eden yerler var" dedi.



Kaynak:PHA