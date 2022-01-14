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Başkan Çelebi’den Enerji Verimliliği Haftası mesajı

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Başkanı Ömer Çelebi, 11-16 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

14 Ocak 2022 Cuma 16:50
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Başkan Çelebi’den Enerji Verimliliği Haftası mesajı

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Başkanı Ömer Çelebi, 11-16 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde yaşanan ve son kaynak tedarik tarifesinde gerçekleşen yüksek elektrik fiyatları sanayi işletmelerini zor durumda bıraktığını belirten GEADER Başkanı Ömer Çelebi, birçok sanayicinin acil çözüm olarak Çatı GES’e yöneldiğini söyledi.

Geader Başkanı Çelebi, “Enerji maliyetlerinde dünya genelinde yaşanan kriz maalesef ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Dövizle başlayan enerji piyasasındaki dalgalanma fosil ürünlerdeki fiyatların değişimine doğrudan etki ettiği gibi elektrik piyasasında da çok ciddi maliyet artışı getirdi. Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği olarak elektrikteki son yılların en yüksek zam oranı hayatı, ticareti, tarımı ve sanayiyi sürdürülebilir olmaktan çıkaracağı için endişe ediyoruz.

Elektrik piyasasında en temel unsur olan arz güvenliği ve düşük maliyetli hizmet yaklaşımı maalesef maliyetlerdeki dengesizlik endüstriyel işletmelerde üretime ve istihdama negatif etki bırakacağı aşikardır. Birçok sektörde enerji maliyetleri toplam ürün maliyetinin ortalama yüzde 20’sini oluştururken zamlarla birlikte bu oranı iki misline çıkarmıştır. Endüstriyel işletmelerdeki enerji maliyetlerinin artışı sosyal ve ekonomik problemi daha da derinleştireceği göz önünde bulundurulmalıdır. Son dönemlerde yaşanan ve son kaynak tedarik tarifesinde gerçekleşen yüksek elektrik fiyatları sanayi işletmelerini zor durumda bırakırken birçok sanayici acil çözüm olarak Çatı GES’e yöneliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının üzerinde yüksek güneşlenme süresi ve ışınım değerleri sanayici için önemli bir alternatif çözüm yoludur” dedi.

Çelebi, “Enerji maliyetlerindeki yükseliş mesken, ticarethane, tarım ve sanayi sektöründe ciddi sorunları beraberinde getirirken çözüm yolu olarak yenilenebilir enerji yatırımlarından önce enerji verimliliği yatırımları yapmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle sanayi sektöründe yapılan araştırmalarda çalışan motorların verimsiz oldukları bilinmektedir. Bununla beraber basınçlı hava sistemleri, buhar kazanları, fanlar ve aydınlatma sistemleri gibi enerji tüketen sistemlerin yüksek verimlilikle çalışmadıkları için yapılacak verimlilik yatırımları enerji maliyetinde en az yüzde 15 oranında düşüş kaydedeceğini ön görüyoruz. Bu kapsamda sanayicilerimize Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan enerji verimliliği hibe destek programlarını takip etmelerini öneriyoruz. Bu münasebetle Güneydoğu Enerji ve Araştırmaları Derneği olarak güneşin ve petrolün başkenti olan Güneydoğu şehirlerimizde enerji tüketen tüm tüketici gruplarımıza enerjilerini verimli ve tasarruflu kullanmalarını öneriyor, 11-16 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’nı kutluyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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