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Başkan Buluş'tan yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, yeni yıl mesajı yayınladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
31 Aralık 2022 Cumartesi 12:51
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Başkan Buluş'tan yeni yıl mesajı

Başkan Hüseyin Buluş, yayınladığı yeni yıl mesajında;

"2023 yılına girerken

2022 yılı her açıdan zor bir yıl oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntılar,zamlar her kesimden halkımızın, esnafın, sanayicinin, çiftçinin, emeklinin,üreticinin belini büktü. Seçim meydanlarında verilen sözler bu yıl da hayal oldu. Popülist siyasetin ötesinde hiçbir refah sağlayamayan akp, her yıl olduğu gibi yine halkımızı aldatmanın yollarını buldu. Emekli, memur, işçi bu sene de beklentilerini elde edemedi. Üretimden tamamen dışlanan çiftçilerimiz yine artan maliyetler yüzünden yeni yıla umutsuz girerken, akp’nin yandaşları her yıl olduğu gibi rantlarını dolar ile Euro ile katlayıp zenginleşmeye devam etti. Arka kapılardan satılan yüzlerce milyar doların hesabı yeni yılda halkımız tarafından sorulacaktır. Hak ihlalleri, adaletsizlik, kadına yönelik şiddet gibi insan hakları ihlalleri artarak devam ederken, yeni yılda halkımız küçücük kız çocuklarımızı, akp’nin beslemesi tarikatların eline bırakmayacaktır.Aynı anlayış iktidarda oldukça her gelen yıl giden yılı aratmaya devam edecektir.

HALKTAN YANA İKTİDAR TEMENNİSİ İLE YENİ YILI KARŞILIYORUZ

Yeni yılda Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar yürüyüşümüze Esnafımızın, çiftçimizin, üreticimizin, memurumuzun, öğrencilerimizin ve tüm yurttaşlarımızın kararları ile başlayacağız. CHP iktidarı beşli çetelerin değil, halkın iktidarı olacaktır.Halkımızın yaşadığı ekonomik ve toplumsal bütün problemler azami düzeyde çözüme kavuşacak, halkımız ile beraber yokluğa fukaralığa karşı duracağız.

Akp hükümetinin artık icraatten ve hizmetten uzak çözüm politikaları tıkanmıştır. Halkımıza karşı yaptıkları riyakar siyaset anlayışı aynı zamanda komşu ülkelerimizde de artık inandırıcılığını kaybetmiştir. Akp’nin seçimle gitmesi, yeni yılda halkımıza en büyük armağandır.

Halktan yana politikalar üretecek anlayışın iktidar olması temennisi ile yeni yılı karşılıyoruz. Bizim hala umudumuz var. Yeni yılda da adalet, demokrasi, hukuk, özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz. Yoksulluğun, işsizliğin olmadığı, adaletsizliğin yerini hukukun; kavgaların yerini barışın aldığı, eşit, adil bir Türkiye dileğiyle tüm halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Buluştan Yeni Yıl MesajıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş
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