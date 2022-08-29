Başkan Aydın’dan 30 Ağustos mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Tarihimizin en şanlı destanlarının yazıldığı bir günü daha milletçe kutlandığını dile getiren Ahmet Aydın, muzaffer Ordumuzun 26 Ağustos’lardan 30 Ağustos’lara uzanan zaferler silsilesi bu büyük milletin onuru, gururu olduğunu ifade etti.

Aydın mesajında, “26 Ağustos’da Dumlupınar’da başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta zaferle nihayete ermesiyle bir kez daha kahraman ordumuz, büyük milletimizin esaret altında kalamayacağını tüm dünyaya göstermiştir.

100. yılında bugünü bizlere Zafer Bayramı olarak yaşatan güç, bizim millet olarak sarsılmaz ve kırılmaz birlik, beraberliğimizdir. Milletimizin kurtuluş mücadelesinin tamamlandığı 30 Ağustos’lar bugün de bu büyük milletin diriliş mücadelesine vesile olmaya devam etmektedir.

Milletimiz her zaman olduğu gibi bugün de devletiyle birdir, beraberdir. Hiç bir zaman ödün vermediği bağımsızlığından ve gücünü aldığı azim ve imanından vazgeçmemiş ve sonsuza dek de vazgeçmeyecektir.

Bu kutlu günün vesilesiyle, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını feda etmiş mübarek Şehitlerimize Allah’tan rahmet, asil ve vakur Gazilerimize bir ömür boyu sağlık diliyorum” dedi.

iha