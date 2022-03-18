Başkan Aydın’dan 18 Mart mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın yayımladığı mesajında, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yıldönümünü, tarihimizdeki şanlı bir zaferin, sene-i devriyesini hep birlikte idrak ediyoruz. Mübarek vatanımızı, her türlü iç ve dış tehdide karşı savunan ve bu kutsal görevi ifa ederken bir an olsun gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz.

Son kale Çanakkale’de omuz omuza yiğitçe çarpışmış, yan yana toprağa düşerken en şerefli makam olan şehitlik mertebesine yükselmiş dedelerimiz, bugün de bizlere birlik ve beraberliğimizin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmişler, bunu kanlarıyla bu topraklara nakşetmişlerdir.

Bu düstur, inanç ve kararlılıkla bizler de, ecdadımızdan aldığımız bu mukaddes görevi evlatlarımıza onur ve şeref ile bırakmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin kıymetli evlatları, tarihine, maneviyatına ve mukaddesiyatına sahip çıkmaya devam etmektedir.

Bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ve yakınlarına en içten minnet duygularımla, aziz milletimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

iha