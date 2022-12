Başkan Aydın, yapılan ve devam eden yatırımları değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın kurum yatırımlarında her geçen yıl arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Adıyamanımızın her noktasında ve her alanda 2022 yılında da yapılan ve devam eden yatırımlarla hedeflerimize evvel Allah’ın izni ile teker teker kavuşmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti kadrolarımızın Adıyamanımıza ve hemşerilerimize artarak devam eden teveccühleri, hükümetimizin her alanda desteği ve bizlerin de göstermiş olduğumuz gayret, istek ve çabalarımızla ilimiz genelinde projeler durmadan devam etmektedir.İlimiz kamu yatırımlarından aldığı pay her geçen gün ve sene gözle görülür bir şekilde artmaya devam etmektedir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan bayındırlığa, tarımdan hayvancılığa, sosyal hizmetlerden gençlik spora her alanda ilerlememizi sürdürmekteyiz."

"Bugüne kadar 147 hastamızın nakli gerçekleştirilmiştir"

2022 yılı sonu itibariyle yapılan ve devam eden yatırımlar ile destek ve rakamsal verilere de değinen Aydın,"Adıyaman’a 2003-2022 yılları içerisinde; 9 hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), 3 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), 29 Aile Sağlığı Merkezi (ASM), 10 Sağlık Evi, 4 personel lojmanı, personel durumu, Sağlık Hizmetlerinin sunumunda ilimizde sağlık personeli istihdamı yönünden 2002 yılına göre, 3,9 kat artmıştır. Toplam Personel tüm sektörlerde (kamu+özel+üniversite) 2002’de 1.921 olan personel sayısı 2022 yılında 7.636 kişiye ulaşmıştır.

2002’de 80 olan Uzman Hekim sayısı 2022 yılında 495’e, 2002’de 191 olan Pratisyen Hekim sayısı 2022 yılında 445’e, 2002’de 16 olan Diş Hekimi sayısı 2022 yılında 234’e, 2002’de 622 olan Ebe-Hemşire sayısı ise 2022 yılında 2.209’a yükselmiştir. Adıyaman’da 2002-2022 yılları arasında ambulans sayısında 19 kat artış sağlanmıştır. 2002’de 1 olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 37’ye 2002’de 3 olan ambulans sayımız 59’a yükselmiştir. 9’u hekim olmak üzere toplam 142 gönüllü UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) mevcuttur. Ayrıca hava ambulansı (uçak, helikopter ambulans) vasıtasıyla bugüne kadar 147 hastamızın nakli gerçekleştirilmiştir. 1.Basamak Sağlık Hizmetleri 2002 yılında İl Geneli 65 Sağlık Ocağı mevcut iken 25 Aralık 2006 tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi ile 2022 yılı itibari ile 86 Aile Sağlığı Merkezinde 215 Aile Hekimliği Birimi ile hizmet verilmektedir. Aile Hekimliği başına düşen nüfus 2020 yılı Türkiye (3.144) ortalamasının altına düşmüş olup ilimizde 2.940’dır. 2. ve 3. Basamak Sağlık Hizmetleri 2002 de yatak sayısı 545 iken 1.431’e yükseltilerek ilimizin yatak kapasitesinde 2,6 kat artış sağlanmıştır. Ayrıca yeni hastanelerimizin bitirilmesi ile toplam yatak kapasitemiz 1.881’e yükselmiş olacaktır. 2002’de 10 olan yoğun bakım yatak sayısı 312’ye ulaşarak 31,2 kat artış sağlanmıştır. 2002’de nitelikli yatak (wc’li, duşlu hasta yatağı) sayımız yok denecek kadar az iken şu an yüzde 85,6 oran ile Türkiye (2020) ortalaması (yüzde 78,5)’un üzerine çıkılarak şimdiden yüzde 84 olan 2023 Türkiye hedefi yakalanmıştır. 2002’de 1 olan BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazı 6’ya, 2002’de olmayan MR cihazı 5’e, 2002’de 3 olan USG sayısı 77’ye, 2002’de 8 olan Diş Ünit Sayısı 215’e, 2002’de 22 olan aktif diyaliz sayısı 104’e yükselmiştir.

İnşaatı Devam Eden Sağlık Yatırımları 1 Hastane; Merkez 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1 Hastane; Merkez 150 Yataklı Devlet Hastanesi, Merkez Fatih Mahallesi 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi+ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaat ihale sürecinde olan sağlık yatırımları Besni İlçesi Suvarlı Beldesi 2 Hekimli Aile Sağlı Merkezi+ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İnşaat uygulama proje ihalesi yapılan yatırımlar 1 Hastane; Çelikhan İlçesi 35 yataklı Devlet Hastanesi+20 Daireli Personel Lojmanı, Programda olan yatırımlar Kahta 25 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kahta Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

10 adet Aile Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Toplum Sağlığı Merkezi ve Halk Sağlığı Laboratuvarı" şeklinde konuştu.

Eğitim alanındaki yatırımları sıralayan Aydın," Okul sayısı 786'dan, 876'ya, derslik sayısı 3 bin 513 iken 3 bin 804'e, öğretmen sayısı 5 bin 355 iken 11 bin 2161'e, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 27'den 15'e düştüğü ikişi eğitim ise 302'den 10'a düşerken öğrenci pansiyon kapasitesi 5 bin 931'den 7 bin 384'e yükseldi."

"Bugüne kadar üreticimize 263 proje için 133.541.354,03 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir"

Tarım ve Hayvancılık yatırımları alanında 2021 yılı itibariyle yüzde 873 artarak, 268.186.303 TL olduğunu ifade eden Aydın, tarım alanındaki yatırımları sıraladı:

"Adıyaman’a 2002 yılında 30.668.851 TL olan toplam tarım desteği 2021 yılı itibariyle %873 artarak, 268.186.303 TL olmuştur. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilerimize 2002-2021 yılları arasında toplam 1.683.986.303 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 2006 yılından bugüne kadar üreticimize 263 proje için 133.541.354,03 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında 72.934 olan büyükbaş hayvan varlığımız 2021 yılında 128.787 adede ulaşmıştır. 2002 yılında 370.185 olan küçükbaş hayvan varlığımız 2021 yılında 391.854 adede ulaşmıştır. 2002 yılında 383.100 dekar olan meyvecilik alanı 2021 yılında 570.696 dekara ulaşmıştır. 2002 yılında 900 dekar olan badem alanı 2021 yılında 100.082 dekara ulaşmıştır. 2002 yılında 267.510 dekar olan antepfıstığı alanı 2021 yılında 278.023 dekara ulaşmıştır. 2002 yılında 20 dekar olan nar alanı 2021 yılında 15.350 dekara ulaşmıştır. 2002 yılında 4.720 dekar olan zeytin alanı 2021 yılında 31.609 dekara ulaşmıştır. 2002 yılında 30 dekar olan ceviz alanı 2021 yılında 25.335 dekara ulaşmıştır."

"Yüzde 43 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır"

Adıyaman ve ilçelerde yapımı tamamlanan sulama yatırımları ile devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çetintepe Barajı; Barajın temelden yüksekliği 116 metredir. 460 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip baraj, 222.234 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. %85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Besni Keysun Sulaması; 138.960 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. İnşaat ihalesine hazırlanılmaktadır. Besni Keysun ve Kızılin Ana İletim Hattı; İnşaat ihalesine hazırlanılmaktadır. Koçali Barajı; 187.070 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Adıyaman şehir merkezine yıllık 31,50 milyon m³ içme suyu sağlayacaktır. Yüzde 43 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli; 17590 ha alana su iletecek olan, 4 m çapında ve 5.525 m. uzunluğunda TAM(TBM) ile 2750 m tünelde ilerleme sağlanmıştır. Yüzde 45 Fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması; 7.500 m tünel inşaatının 850 m'lik kısmının kazısı bitirilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Gömükan Barajı; 57,46 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip baraj, 72.930 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Gömükan Barajı Sulaması; 72.610 dekar zirai arazi sulanacaktır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 29.12.2020 tarihinde inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Yüzde 23 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır Kahta Büyükçay; Barajın temelden yüksekliği 87,50 metredir. 100,77 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip baraj, 97.990 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Asfalt Çekirdekli Kaya Dolgu Barajın çalışmalarına başlanmıştır. Kahta Büyükçay Barajı Sulaması; 97.990 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. İnşaat ihalesine hazırlanılmaktadır.

Besni-Gölbaşı İçmesuyu İsale Hattı; İş kapsamında Birliğe bağlı Gölbaşı ve Besni ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Suvarlı ve Belören beldeleri ile Gölbaşı organize sanayii ve 12 adet köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacı Erkenek Su Kaynağından yeni yapılacak cazibeli isale hattı ile karşılanacaktır. Toplam 128.050 m boru döşenmiştir. Depo ve sanat yapılarında büyük bir kısmı tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. yüzde 90 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

Çelikhan İlçesi Recep İçmesuyu Ana İsale Hattı; Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın 171 mahalle-belde-köy-mezra ile Samsat şehir merkezinin içmesuyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşaatının yapılmasıdır. 20.10.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmalara başlanmıştır. Samsat Pompaj Sulaması 1.Kısım Pompa İstasyonu İkmali 2.Kısım; yüzde 76 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Adıyaman merkezi Kuşaklama Kanalı işi tamamlanmıştır. Bununla beraber farklı yerlerde taşkın koruma ve taşkın rusubat kontrolü işleri tamamlanmış ve devam etmektedir. Gölet ve diğer sulama çalışmaları; Çelikhan Yeşiltepe Göleti Sulaması, Merkez Akçalı Göletleri ve Sulaması, Sincik Arıkonak Göleti Sulaması, Gölbaşı Balkar Göleti ve Sulaması, Gölbaşı Çelik Göleti ve Sulaması, Merkez-Pınaryayla Göleti ve Sulaması, Gölbaşı Çınarlıgöl Göleti ve Sulaması, Adıyaman Gölet Sulamaları (Gözebaşı, Kınık, İncesu, Karahöyük), Adıyaman Göletleri ve YÜS Sulaması (İndere, Ilıcak, Gerger Geçitli)"

2022 yılına kadar Adıyaman ve ilçelerde 3.992.552.676 TL sağlanan sosyal yardım miktarı olduğunu belirten Aydın,"2002 öncesinde olmayan ve ilk defa bizimle birlikte 2002 sonrası hayata geçirdiğimiz sosyal ve ekonomik destek kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilimiz genelinde bugüne kadar gerçekleştirilen destek miktarı 138.434.115 TL’dir.

2002 yılına göre (52.332 TL) 1000 kat artışla, sadece 2022 yılında gerçekleştirilen destek miktarı 52.143.423 TL’dir. 2002 yılına göre (64.264.672 TL) 625 kat artışla, 2022 yılına kadar ilimiz genelinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım miktarı; 3.992.552.676 TL’dir" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Ticaret Yatırımları ile Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve İletişim yatırımlarına da değinen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman Merkez OSB, Besni OSB, Kahta OSB, Gölbaşı OSB, Mermer İhtisas OSB’nin yanı sıra kuruluş işlemleri tamamlanan Kuyulu OSB ile birlikte ilimizde OSB sayısı 6’ya yükseldi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı eliyle yürütülen projeler kapsamında; Adıyaman Ayakkabıkent Projesi, Besni Tekstilkent Projesi, Gerger Tekstilkent Projesi, Sincik Tekstilkent Projesi, Akıncılar Tekstilkent Projesidir.

2003-2022 yılları arasında 5,4 Milyar TL ulaştırma ve iletişim yatırımı. 242 km bölünmüş yol

2.443 km fiber optik kablo 661.104 hızlı internet abonesi biten projeler Nissibi Köprüsü,

Adıyaman Havalimanı Terminal binası, Malatya-Gölbaşı yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yolu

Gölbaşı-Adıyaman ayrımı, Besni-Araban yolu, Adıyaman-Çelikhan-Yeşilyurt-Malatya yolu

2.038 m uzunluğunda 23 adet köprü, Altınşehir-Üniversite Kavşağıdır. Devam eden projeler Besni-Araban-Gaziantep yolu, Kahta-Narince-Siverek yolu, Narince-Gerger yolu, Narince-Akıncılar yolu, Sincik-Kahta yolu, Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı ve Çelikhan Bağlantı yolu, Darende ayrımı, Gölbaşı yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yoludur.

Gençlik ve Spor yatırımları ise Gençlik merkezleri, stadyumlar, yüzme havuzları, su sporları merkezi, sentetik çim yüzeyli futbol sahaları, tenis kortları, antrenman alanları, poligonlar . . .

Yapım aşamasında olan; 2000 seyircili spor kompleksi ve yarı olimpik yüzme havuzu, 5 ilçemize daha gençlik merkezi, Merkez Fatih Mahallesi Spor Salonu bulunmaktadır. 2023 yılının şimdiden tüm insanlığa, ülkemize ve siz değerli hemşerilerimize hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyor, nice hayırlı ve sağlıklı seneler temenni ediyorum."