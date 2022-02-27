Galeriler Yazarlar
Adıyaman 13
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.952,40
ALTIN
838,71
DOLAR
13,88
STERLİN
18,73
EURO
15,73

Başkan Aydın: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz”

Fransa’ta konferansta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekliyoruz” dedi.

27 Şubat 2022 Pazar 11:34
4 Okunma
Başkan Aydın: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz”

Fransa’ta konferansta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekliyoruz” dedi.

Ahmet Aydın, Fransa’da Avrupa Birliği Konseyi tarafından düzenlenen "Ortak Dış, Güvenlik ve Ortak Savunma Politikası" konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Başkan Ahmet Aydın, "Avrupa kıtasının güvenliği açısından son derece önemli bir toplantıya hepimiz tanıklık ediyoruz ve beyanlarımız ile de samimiyetimizi aslında test ediyoruz. Konuşmama başlamadan önce Güney Kıbrıs Yönetiminin temsilcisinin ülkemize yönelik Kıbrıs ile ilgili ‘işgal’ suçlamasını iktidar ve muhafelet milletvekilleri olarak şiddetle ret ettiğimizi belirtmek isterim. Kıbrıs konusunda söz edilebilecek tek işgal, Kıbrıs ile ilgili burada temsil yetkisini Kıbrıs Rum yönetiminin gayri meşru olarak işgal etmesidir” dedi.

Ukrayna konusunda ise Aydın, “NATO ve AB’nin Ukrayna konusunda takınacağı tutum Avrupa’nın ve Batı dünyasının tümünün bugün ve gelecekte güvenliğinin sağlanması konusunda belirleyici olacaktır. Türkiye olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığına tam destek veriyoruz. Rusya’nın tavrını asla kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olarak görüyoruz. Ukrayna saldırısı bölgemizin ve dünyamızın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ukrayna krizi, Avrupa bölgesinin savunma ve güvenlik önemini en açık şekilde göstermiştir. Türkiye bu süreçte müttefiklerle uyum içerisinde ve NATO’nun caydırıcılık ve diplomasiyi esas alan çift kulvarlı yaklaşımı temelinde hareket etmiştir ve bu yaklaşımı sürdürmeye devam edecektir. Gelişmeler Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada NATO’nun vazgeçilmez bir müttefiki olduğunu göstermiştir. Mevcut şartlarda transatlantik uyumu muhafaza etmek temel öncelik olmalıdır. Avrupa Birliği de ortak dış güvenlik ve savunma politikalarını aynı yaklaşım ve öncelikler ile belirlemelidir. NATO, tekrar eden değil tamamlayacı bir tutum izlemelidir” şeklinde konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, program sonrasında Fransa’daki gurbetçiler ile bir araya geldi ve Yunus Emre Enstitüsü ziyaret etti.

Ahmet Aydın ve komisyon üyeleri konferans öncesi Türkiye’nin UNESCO daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ve Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner’i ziyaret etti.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı
Alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı
Baharın habercisi bademler çiçek açtı
Baharın habercisi bademler çiçek açtı
Vali Çuhadar ihtiyaç sahibi vatandaşları evinde ziyaret etti
Vali Çuhadar ihtiyaç sahibi vatandaşları evinde ziyaret etti
Rektör Turgut’un Miraç Kandili mesajı
Rektör Turgut’un Miraç Kandili mesajı
Başkan Dağtekin: “Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz”
Başkan Dağtekin: “Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz”
Adıyaman’da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman’da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu suçundan aranan 4 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu suçundan aranan 4 şahıs tutuklandı
PERDİS değerlendirme toplantısı yapıldı
PERDİS değerlendirme toplantısı yapıldı
Milletvekili Tutdere, esnaf odalarıyla bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, esnaf odalarıyla bir araya geldi
Göksu Köprüsü hizmete girdi
Göksu Köprüsü hizmete girdi
Yeni Milli Eğitim Müdür Ramazan Aşçı göreve başladı
Yeni Milli Eğitim Müdür Ramazan Aşçı göreve başladı
Adıyaman’da huzur uygulaması
Adıyaman’da huzur uygulaması
Tütün üreticilerine ödemeler yapılmaya başlandı
Tütün üreticilerine ödemeler yapılmaya başlandı
Muhtarlardan Vali Çuhadar’a plaket
Muhtarlardan Vali Çuhadar’a plaket
Ak Parti Merkez ilçe meclis üyeleriyle parti teşkilatı toplantı yaptı
Ak Parti Merkez ilçe meclis üyeleriyle parti teşkilatı toplantı yaptı
Yerli Biçerdöver Adıyaman’da Çiftçilerle Buluştu
Yerli Biçerdöver Adıyaman’da Çiftçilerle Buluştu
112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı gerçekleşti
112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı gerçekleşti
Müdür Gönen, personellerle vedalaştı
Müdür Gönen, personellerle vedalaştı
AK Partili kadınlar, Başkan Kılınç ile bir araya geldi
AK Partili kadınlar, Başkan Kılınç ile bir araya geldi
Başkan Kılınç’tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral
Başkan Kılınç’tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral
Çocukların tehlikeli oyununu polis engelledi
Çocukların tehlikeli oyununu polis engelledi
Adıyaman’da, iki grup arasında kavga
Adıyaman’da, iki grup arasında kavga
Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Milletvekili Tutdere’den, uyuşturucu ile mücadele için önerge
Milletvekili Tutdere’den, uyuşturucu ile mücadele için önerge
Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Genç işadamından üniversite öğrencilerine burs
Genç işadamından üniversite öğrencilerine burs
Adıyaman FK - Afyonspor: 0-5
Adıyaman FK - Afyonspor: 0-5
Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi
Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi
Gölbaşı’nda hurda yüklü tır devrildi
Gölbaşı’nda hurda yüklü tır devrildi
Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi
Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim