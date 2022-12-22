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Başkan Aydın, Organize Sanayi Bölgesi'nin müjdesini verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş sicili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylandığının müjdesini verdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
22 Aralık 2022 Perşembe 20:06
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Başkan Aydın, Organize Sanayi Bölgesi'nin müjdesini verdi

"Şimdiden ilimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi, merkezde kurulu OSB’nin yaklaşık birbuçuk katı büyüklüğünde olacağının müjdesini veren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Adıyaman’da sanayi gelişimine ve bunun yanında işsizliğin çözümüne de çok büyük katkılar sağlayan Organize Sanayi Bölgelerine bir yenisini daha eklemek için olanca gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz. Her zaman önceliklerimiz arasında yer alan işsizliği önlemek ve istihdamı teşvik etmek için sanayicilerimize sanayi parseli üretmek, sanayinin bir arada kümelenmesiyle ülke ekonomisine yüksek katma değer kazandırarak, en fazla istihdamı taahhüt eden firmalara ucuz veya bedelsiz arsa tahsisini sağlamak için OSB’lerin önemi tartışılmazdır. Bu bağlamda, yer seçimi çalışmaları tamamlanmış ve yeri kesinleşmiş olan Adıyaman Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş sicili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Şimdiden ilimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."dedi.

"10 yıllık sanayi parseli ihtiyacını karşılayacak büyüklüktedir"

20 bin kişiye istihdam sağlanacağı öngörüldüğünü söyleyen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yer seçim çalışmaları tamamlanarak tüzel kişilik kazanan ve Adıyaman’ın 6. OSB’si olacak olan, Adıyaman Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi, merkeze yaklaşık 33 km mesafede olup Adıyaman havaalanına 60 km, Şanlıurfa havaalanına 80 km mesafede olup 430 hektarlık alandan oluşmaktadır. Adıyaman Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi, merkezde kurulu OSB’nin yaklaşık birbuçuk katı büyüklüğünde olup ilimizin önümüzdeki 10 yıllık sanayi parseli ihtiyacını karşılayacak büyüklüktedir. Adıyaman Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi gerek bulunduğu konumu itibari ile gerekse de altyapısı hazır imkânları ile bir çekim merkezi haline gelecek ve yeni yatırımların Adıyaman’a gelmesi sağlanacaktır. Bu bölgede sanayi parsellerinde üretimin başlamasıyla 20.000 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Bu önemli projede, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Mustafa Varank, milletvekili arkadaşlarımız, Adıyaman Valimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederken, sanayisi ve ticareti gelişmiş, işsizlik sorunu asgariye inmiş bir Adıyaman için el ele vererek tüm yatırımcılarımızı Adıyaman-Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmaya davet ediyor, tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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