Başkan Aydın, maaş promosyonlarına tepki gösterdi

“Emekçi sistemin içinde ezilmek istenmektedir”

Anlaşma sağlanan ücret miktarının emekçiden yana olmadığını söyleyen Aydın, "Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bu dönemde anlaşılan ücret Emekçiden yana değil, bankadan yana tavır alan, emekçiyi kredi kartı kullanımına zorlayan bu sözleşme emekçiyi sistemin içinde daha fazla ezmeyi hedeflemektedir" dedi.

Yandaş sendikaların görevini hatırlatalım diyen Aydın,"Hiçbir sendika temsilcisinin müdahil olmadığı ve ihale yapılmadan varılan bu anlaşmayı kabul etmiyoruz. Kınadığımız bu emekçi karşıtı sözleşmenin derhal iptal edilmesi gerekmektedir. Bir diğer yandan büyük kazanım diyen yandaş sendikaların asıl görevini hatırlatmak istiyoruz. Asıl görevi emekçiler için talep etmek olan sendikalar nasıl olur da bunu kazanım olarak afişe ederler" cümlelerini kullandı.

Konuşmasında soruyoruz başlığı altında Aydın şunları sıraladı; Haziran ayında aylık 1.000 lira vermeye razı olan bankaları nasıl oldu da Aralık ayında aylık 700 liraya ikna ettiniz ya da siz nasıl ikna oldunuz, bunun neresi kazanım, neden puan gibi bir uygulama ile emekçileri kredi kartı kullanımına zorluyorsunuz, bu nasıl bir sözleşme, neden sendikaların da dahil olacağı şeffaf bir ihale yapılmadı, yandaş sendika 25.200 lira için kazanım derken, çok daha az personel ile 45.000 liraya imza atan üniversiteleri görmediniz mi, bu sözleşme için neden Ocak ayını beklemediniz, zamlar sonrası daha iyi bir sözleşme imkanı olmaz mıydı, 6 ay önce daha fazla teklif eden bankalar ile ne tür bir arka plan pazarlığı yapılmıştır ki, bugün daha az bir miktara imza atılmıştır, üstelik ekonomi gün be gün artarken… Neden alelacele hiçbir kamuoyu yoklaması almadan, emekçinin beklentisini sormadan böyle bir sözleşmeye imza attınız ve sözleşmesi güncellenecek iller için; bu rakamı gören bankaların, sizce daha fazla bir rakam belirleme şansı olur mu?

Aydın konuşmasını şöyle noktaladı:

"Şeffaf olmayan her ihale ve emekçiden yana olmayan her sözleşme için; Tüm emekçiler olarak kredi kartlarını iptal edeceğiz, ek hesap açmayacağız. Maaş günü tüm paramızı ya başka hesaplarımıza aktaracak ya da maaşlarımızı çekeceğiz. Bankamatikten çekilmeyen limit kısıtlaması için şubelerinizi meşgul edip oradan tüm maaşımızı çekeceğiz. Bu şubeler ekstra iş yükü, zaman kaybı ve işlem kısıtlaması getirecektir. Hiçbir şekilden ihtiyaçlarımız için bankanızdan kredi çekmeyeceğiz. Maaşımızı hangi bankadan alacağımıza zorlanamayacağımız ortadadır. Yasal yollarla bireysel ya da kitlesel olarak emekçinin belirleyeceği bankalarla anlaşma yollarını arayacağız."