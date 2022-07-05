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Başkan Aydın: “İstiyoruz ki köylerimiz içme suyunu bedelsiz karşılasın”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, İl Genel Meclisinin bütçesinde GES Projelerine ciddi bir ödenek ayrıldığını belirterek, “İstiyoruz ki köylülerimiz bedelsiz veya düşük bedel ile içme suyuna kullansın” dedi.

05 Temmuz 2022 Salı 16:01
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Başkan Aydın: “İstiyoruz ki köylerimiz içme suyunu bedelsiz karşılasın”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, İl Genel Meclisinin bütçesinde GES Projelerine ciddi bir ödenek ayrıldığını belirterek, “İstiyoruz ki köylülerimiz bedelsiz veya düşük bedel ile içme suyuna kullansın” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile birlikte İl Genel Meclis üyeleriyle bir araya geldi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın başkanlık ettiği ve açılış konuşması yaptığı toplantıda konuşan ve Ahmet Aydın, amaçlarının ülkeye ve Adıyaman’a hizmet olduğunu vurguladı.

İl Genel Meclis üyelerini 181 milyon 860 bin TL’lik ek bütçe planlamasından dolayı tebrik eden Aydın, “İl Genel Meclisimiz çok güzel bir ek bütçe çıkardı. Bu ek bütçenin kentimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri de tebrik ediyorum. Ek bütçede GES projelerine ayrılan bütçe hatırı sayılır bir orandadır. GES Projelerine ayrılan toplam 48 milyon TL bütçe çok önemlidir. İstiyoruz ki, köylerimizde ki içme suyunu bedelsiz veya düşük bedelle karşılasınlar istiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan 13 adet çöp toplama aracı aldık, köylerimizin çöpleri toplanıyor. Alt yapı sorununu çözdük. Gerger, Sincik, Çelikhan’da meclisimiz pozitif ayrımcılık yaparak, oralarında standartlara kavuşması sağlandı” dedi.

Aydın konuşmasının devamında, “Bizde, TBMM olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göndermiş olduğu 1 trilyon 80 milyar TL’nin üzerinde ki ek bütçeyi geçirdik. Buda toplumun her kesimini kucaklayan, 3600 ek gösterge, öğrenci affı da dahil yeni bir torba yasayla birlikte milletimizin tamamını ilgilendiren yasal düzenlemeler yaptık. Yine kamu çalışanlarımızın, asgari ücretlilerimizin enflasyona ezdirmemek adına çok ciddi artışlar yaptırdık.

Meclisimizde verdiğimiz arada inşallah kentimizde insanlarımızla bir arada olacağız. Amacımız vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmek ve onlara hizmet etmektir. Adıyaman’da geçmişten bu güne kadar çok ciddi yatırımlar yaptık. Kamu yatırımları yaptık. Ekonomik ve pandemi sürecinde yatırım atağımızı sürdürülüyoruz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda, sporda çeşitli yatırımlar yapılıyor.

Burada farklı siyasi partilerimiz olabilir ama Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Adıyaman hepimizin ortak paydasıdır. Bu şehre daha iyisini nasıl yapabilirizin gayretinde olacağız. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ‘de ek bütçe planlamasından dolayı başta İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan olmak üzere, il genel meclis üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra söz alan iktidar meclis üyelerinin yanı sıra muhalefet il genel meclis üyeleri Nevzat kozak ve Lütfi Alper’de Ahmet Aydın’a getirilen hizmetlere öncülük ettiği için teşekkür etti.

Kaynak: iha
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