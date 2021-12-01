Başkan Aslan’dan yıldönümü kutlaması

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıl dönümünü kutlayarak mesaj yayımladı.

Adıyaman’ın il oluşunun 67. yılını kutlayan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, kentin ekonomik yapısıyla değil kültürel zenginlikleri ve sosyal yapısıyla öne çıktığını belirterek, "Bundan 67 yıl önce Malatya’nın ilçesi iken, 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya’dan ayrılarak il statüsüne kavuşmuştur.

Huzurun ve barışın başkenti Adıyaman’ın bu yönüyle de bir birlik-beraberlik içerisinde olması gerekirken kentin gelişiminde öne çıkan unsurların artık oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Adıyaman artık genç bir şehir olmaktan çıkmak üzeredir. Buradan hareket ile şehrin artık beklenen seviyeye çıkarılması için çalışmaların artması gerekiyor. Bu vesileyle geçmişte Adıyaman’ın müstakil bir il olması için çaba gösteren herkese çok teşekkür ederken, bundan sonra il olmasına yakışır bir şekilde şehrin değişim-dönüşümü için çaba gösterecek herkese basın olarak gerekli destek ve katkıyı vereceğimizi ifade ediyoruz. Adıyaman’ın il oluşunun 61. yılını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

iha