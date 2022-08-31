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Başkan Alkayış’tan yeni adli yıl mesajı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, yeni adli yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:43
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Başkan Alkayış’tan yeni adli yıl mesajı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, yeni adli yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek açıklamalarda bulundu.

Adaletin toplum için lazım olan en önemli kurum olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Alkayış, “1 Eylül itibariyle yeni adli yıl açılmış oluyor. Adalet mekanizmasının süratli, etkin ve adaletli bir şekilde işlemesi için toplumun birliği ve kamu düzeni için vazgeçilmezi olan bir durum. Adaletin daha hızlı yerine gelmesi için özellikle fiziki şartların iyileştirilmesi yani Yeni adalet saraylarının yapılmış olması, hakim ve savcılarımızın hem sayısında hem de kalitesinde çok ciddi anlamda bir artışın düzenlemenin olması, özellikle UYAP ve SEGBİS gibi sistemlerin devreye girmesi adalete olan güveni arttırmıştır. Yargılaması uzayan davalar neredeyse kalmamıştır. Yargılama süreçleri artık çok kısalmaya ve ortalama zamana akmaya başladı. Tabii ki adalet mekanizmasının güçlü olması, adalet mekanizmasının süratli olması, etkin olması toplumun güvenliği ve esenliği içinde son derece kıymetli. Ben bu vesileyle yapılan düzenlemelerin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Arabuluculuk kurumu, uzlaştırma kurumu gibi kurumlar ile vatandaşlar arasındaki tartışmalı konular dava açılmadan çözülebiliyor. Yine UYAP sisteminin gittikçe kurumsallaşması, e- duruşma ortamının oluşması, tebligatların e -tebligat üzerinden yapılması özellikle meslektaşlarımızın yükünü ciddi anlamda azaltmıştır. SEGBİS sistemi ile ifadelerin alınabiliyor olması da fiziki şartların olumsuzluğunu ortadan kaldırmıştır. Online adalete erişim şu anda mümkün durumda. Bu yeni sezonda, yeni adli yılda bunun artarak devamını temenni ediyorum. Adıyaman Baro Başkanlığına yapacağımız hizmet binamızın İnşallah bir an önce tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu yönde çalışmalarımız baro yönetimi ile beraber, Adıyaman Belediye Başkanlığımızla beraber devam ediyor. Ben yeni adli yılın başta meslektaşlarım olan avukatlarımıza, çok yoğun çalışan ve gerçekten adaletin tesisi için gayret gösteren hakimlerimize, savcılarımıza ve adaletin sağlanması sağlanmasında büyük katkıları olan adli personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bütün adli camianın yeni sezonunu tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: iha
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